Ethiopie: L'Éthiopie et le Japon consolident leur partenariat et intensifient leur coopération économique

Addis-Abeba — L'Éthiopie et le Japon ont réitéré la solidité de leurs relations bilatérales et exprimé leur volonté commune de renforcer leur coopération économique à l'occasion d'une rencontre tenue aujourd'hui entre hauts responsables des deux pays.

Le ministre des Affaires étrangères, Gedion Timothewos, a reçu dans ses bureaux une délégation japonaise conduite par Kunimitsu Ayano, ministre d'État des Affaires étrangères du Japon.

À l'occasion, Gedion a mis en avant les liens historiques qui unissent l'Éthiopie et le Japon, soulignant la qualité de leur collaboration tant sur le plan bilatéral que multilatéral.

Il a également exprimé la reconnaissance de l'Éthiopie pour l'appui constant du Japon en matière de développement.

Le chef de la diplomatie éthiopienne a relevé l'évolution positive des relations entre les deux pays, en particulier dans les secteurs du commerce et de l'investissement, tout en insistant sur la nécessité d'élargir et d'approfondir la coopération économique.

De son côté, le ministre d'État Kunimitsu Ayano a souligné l'importance de préserver et de renforcer davantage le partenariat Éthiopie-Japon, notamment dans les domaines économique et commercial.

Dans le cadre de cette visite, Gedion a également rencontré une délégation de 48 représentants d'entreprises issues de plus de 35 sociétés japonaises, à qui il a présenté le climat favorable à l'investissement en Éthiopie ainsi que les opportunités offertes par les réformes macroéconomiques en cours.

Ayano s'est réjoui de ces échanges et a confirmé la participation de la délégation japonaise au Forum d'affaires Éthiopie-Japon, prévu le lendemain, une plateforme clé destinée à consolider davantage les relations économiques entre les deux nations.