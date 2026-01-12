Congo-Brazzaville: Département du Pool - Retour au calme à Mindouli

Après les échauffourées entre un convoi de la Direction générale de la sécurité présidentielle (DGSP) et un groupe d'ex-combattants ninjas sur la Nationale 1, le 11 janvier à Mindouli dans le département du Pool, les autorités préfectorales, à pied d'œuvre pour gérer les répercussions de l'incident, annoncent le retour au calme.

Les populations, indiquent-elles, peuvent vaquer librement à leurs occupations. Les éléments de la Force publique, sur le terrain, assurent la libre circulation des personnes et des biens notamment sur le tronçon qui avait été bloqué des heures avant, le temps d'y mettre de l'ordre.