Sénégal: Sédhiou - Le transport de moto taxi paralysé

Les conducteurs de moto taxi ont suspendu ce lundi 12 octobre leur activité dans tout l'espace communal de Sédhiou.

Ces derniers dénoncent les opérations de contrôle de circulation multipliées par la police ces derniers temps.« Depuis l'arrivée de la police à Sédhiou nous subissons la pression et ce n'est pas du tout normal », a dénoncé Pape Kélountane Djighaly, président des conducteurs de taxi moto. Selon lui, la police effectue une opération trois à quatre fois par semaine et c'est excessif. « Quand ils prennent un d'entre nous pour défaut de casque ou autre, ils te demandent de payer la contravention par Wave ou bien ils t'encaissent 3000 F sans reçu. Certains parmi nous sont même violentés. Nous voulons que cela cesse », a -t-il fustigé.

La région de Sédhiou est l'une des localités les plus pauvres du pays. Dans cette partie sud du pays, l'activité de transport de moto taxi constitue une source de revenu pour de nombreux jeunes. « En nous lançant dans le transport de mototaxi », ajoute Pape Kélountane Djighaly, « nous avons voulu trouver une alternative au chômage et rester au pays ». Les conducteurs de moto taxi ont informé avoir rencontré le gouverneur pour décrier les actions de la police sur le terrain sans succès. Trois conducteurs de motos taxis ont été arrêtés.