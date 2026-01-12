Sénégal: Reconquête du pouvoir - À Ziguinchor, l'APR fait cap sur 2029

Dans une atmosphère électrique rappelant les grandes heures de mobilisation politique, l'Alliance pour la République (APR) a affiché sans détour, samedi 10 janvier, à Ziguinchor, son ambition de reprendre le pouvoir. À l'occasion de l'assemblée générale d'information précédant l'installation imminente du Secrétariat exécutif départemental (Sed), le parti a sonné la remobilisation générale.

L'assemblée générale d'information, organisée samedi 10 janvier 2026, à Ziguinchor, a eu des allures de campagne électorale. Militants et responsables de l'Alliance pour la République (Apr) ont répondu présents pour assister à une étape stratégique dans la restructuration du parti au niveau départemental, sous la supervision du chef de mission, Pape Gorgui Ndong, ancien ministre de la Jeunesse.

Le futur Secrétariat exécutif départemental (Sep) de l'Apr, qui vient d'être installé, va fédérer les communes de Nyassia, Énampore, Niaguis, Adéane et Boutoupa Camaracounda. Responsable politique de l'Apr à Ziguinchor et ancien ministre de l'Économie sociale et solidaire, Aminata Angélique Manga a livré un discours empreint d'introspection et de détermination.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Je tiens d'abord à présenter mes excuses aux populations de Ziguinchor pour mes manquements et les erreurs du passé, mais une nouvelle étape s'ouvre et plus rien ne sera comme avant », a-t-elle déclaré. Poursuivant, la fille d'Énampore a inscrit l'action du parti dans une dynamique offensive.

« L'Apr est engagée dans une véritable stratégie de reconquête du pouvoir. Le premier rendez-vous, c'est 2027 avec les élections territoriales », a-t-elle affirmé. Pour l'ancien ministre, la reconquête passera nécessairement par le contrôle des collectivités territoriales. « Notre priorité est de gagner un maximum de collectivités territoriales. Une fois ce travail républicain accompli, nous pourrons envisager sereinement la reprise du pouvoir en 2029, dans l'intérêt exclusif des populations », a poursuivi Aminata Angélique Manga. De son côté, le chef de mission a donné le ton d'une mobilisation sans relâche.

« Notre objectif est clair : revenir au pouvoir en 2029. Et ce combat commence maintenant », a martelé Pape Gorgui Ndong devant les militants. Évoquant le poids politique de la capitale du Sud, il a rappelé que « Ziguinchor est une ville emblématique, connue pour son esprit de résistance et son sens du refus ». Selon l'ancien ministre de la Jeunesse, le message venu du sommet du parti ne souffre d'aucune ambiguïté. « Le président Macky Sall a demandé à tous les militants de se retrousser les manches pour engager une massification réelle du parti et préparer les prochaines batailles électorales.

Une circulaire a été adressée en ce sens et l'appel au travail est sans équivoque », a-t-il souligné. Insistant sur l'urgence de l'action politique, Pape Gorgui Ndong a rappelé que « 2027 et 2029 sont plus proches qu'on ne le pense », appelant à une mobilisation totale et responsable.

Le responsable politique dans le département de Pikine, à Dakar, n'a pas manqué de dresser un parallèle entre la fin du régime de Macky Sall et la situation actuelle du pays. « Lorsque Macky Sall a quitté le pouvoir, le 24 mars 2024, les indicateurs macro-économiques étaient favorables. En 2012, à son arrivée, ils étaient, au contraire, très dégradés. L'émergence était à portée de main », a soutenu le chef de mission, avant d'exprimer ses inquiétudes.