Afrique: Match Sénégal-Égypte - Air Sénégal promet un séjour marocain au supporter au viseur laser

À quelques jours du match décisif entre le Sénégal et l'Égypte, comptant pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des nations (CAN), prévu mercredi prochain, la compagnie aérienne nationale Air Sénégal a annoncé son intention d'offrir un séjour tous frais payés au Maroc au célèbre supporter sénégalais connu pour avoir utilisé un viseur laser lors de la précédente confrontation entre les deux sélections.

Devenu une figure populaire sur les réseaux sociaux et considéré par de nombreux supporters comme un « porte-bonheur » des Lions de la Teranga, le jeune homme, identifié sous le nom de Mouhamed Saliou Ndiaye, est activement « recherché » par la compagnie. L'objectif est de lui permettre d'assister à la demi-finale opposant le Sénégal à l'Égypte.

Le laser strictement interdit dans les stades

Dans un message publié sur ses plateformes digitales, Air Sénégal invite toute personne disposant d'informations permettant de retrouver le supporter ou un membre de sa famille à prendre rapidement contact avec ses équipes, notamment par message privé ou en le signalant en commentaire.