Afrique: Match Sénégal-Égypte - Air Sénégal promet un séjour marocain au supporter au viseur laser

12 Janvier 2026
Le Soleil (Dakar)

À quelques jours du match décisif entre le Sénégal et l'Égypte, comptant pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des nations (CAN), prévu mercredi prochain, la compagnie aérienne nationale Air Sénégal a annoncé son intention d'offrir un séjour tous frais payés au Maroc au célèbre supporter sénégalais connu pour avoir utilisé un viseur laser lors de la précédente confrontation entre les deux sélections.

Devenu une figure populaire sur les réseaux sociaux et considéré par de nombreux supporters comme un « porte-bonheur » des Lions de la Teranga, le jeune homme, identifié sous le nom de Mouhamed Saliou Ndiaye, est activement « recherché » par la compagnie. L'objectif est de lui permettre d'assister à la demi-finale opposant le Sénégal à l'Égypte.

Le laser strictement interdit dans les stades

Dans un message publié sur ses plateformes digitales, Air Sénégal invite toute personne disposant d'informations permettant de retrouver le supporter ou un membre de sa famille à prendre rapidement contact avec ses équipes, notamment par message privé ou en le signalant en commentaire.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.