Afrique: OIF - L'association Culture Elongo présente le Prix des cinq continents de la Francophonie

L'objectif de cette activité organisée par l'Association Culture Elongo (ACE) à la librairie Les Manguiers des Dépêches de Brazzaville, est de faire connaître le Prix des cinq continents de l'Organisation internationale de la francophonie (OIF) auprès des acteurs culturels du Congo mais aussi de susciter des candidatures des auteurs congolais à ce prestigieux prix.

La cérémonie de présentation du Prix des cinq continents de la Francophonie s'inscrit dans le cadre du programme d'activités 2025 de l'ACE, qui consiste à faire la promotion de ce prix auprès des éditeurs, des auteurs et des différents acteurs culturels du Congo.

Elle s'inscrit également dans le cadre de la célébration des dix ans de l'ACE (fondée en novembre 2015) et des vingt-cinq ans du Prix des cinq continents de la Francophonie (créé en 2001) prévu au mois de mars 2026, a détaillé le président de cette association, le Dr Jean Blaise Bilombo dans son mot introductif.

« La jonction de ces dates nous oblige ici et maintenant à reprendre le plaidoyer autour du prix des Cinq continents de la Francophonie de manière à ce que l'on puisse échanger en connaissance de causes du parcours déjà effectué et du parcours qui reste à faire », a-t-il indiqué en insistant sur le fait que l'ACE est un regroupement de citoyens congolais et du reste du monde qui "ont en partage les arts et le livre dans toutes ses déclinaisons."

Dans son préambule il a insisté sur l'approche culturelle, éducative et créative de l'association au service du livre et de l'imaginaire. « Le livre est le centre, l'énergie fondamentale autour de laquelle nous nous déployons les unes, les uns et les autres.

L'ACE est née en 2015 et a rencontré le parcours du Prix des cinq continents de la Francophonie lorsque l'écrivain In Koli Jean Bofane de la République Démocratique du Congo en a été le lauréat avec son roman "Congo Inc.

Le testament de Bismarck". Il n'est pas possible de participer aux activités de l'ACE si l'on est pas d'abord citoyen dans sa tête, citoyen dans sa vision du monde, et citoyen dans son horizon de développement », a signifié le président de l'ACE.

Parlant de la signification de Culture Elongo, il a observé que Culture et Elongo marquent la juxtaposition de deux langues, la langue française et une langue congolaise éminente : le lingala.

C'est donc la juxtaposition de deux univers culturels, entre l'univers français francophone, vecteur d'expression littéraire, et ce qu'ils font ensemble : leur identité, leur authenticité d'être, leur singularité, qui vont se télescoper et ouvrir des enjeux de dialogue civilisationnel entre l'Afrique dans tous ses attendus et l'univers européen, français, pour faire ce qu'Alain Mabanckou et les autres appellent la littérature monde.

L'association Culture Elongo participe depuis dix ans à la présélection du prix littéraire

Prenant la parole, le Pr Omer Massoumou a déploré le fait que les éditeurs congolais ne présentent pas les romanciers qu'ils publient. « Depuis que nous fonctionnons au niveau de ce prix, il n' y a que deux Congolais qui l'ont remporté. Il s'agit d'Alain Mabanckou en 2005 avec le roman "Verre cassé", et de Wilfried Nsondé en 2007 avec le roman "Le cœur des enfants léopards". Ce sont des auteurs qui n'ont pas été publiés au Congo. L'enjeu est là pour les acteurs culturels congolais », a souligné le Pr Omer Massoumou.

Il a par ailleurs mis un accent sur l'industrie littéraire, sur l'aventure francophone congolaise et le Prix des cinq continents de la Francophonie, ses exigences, son règlement, ses comités de lecture et ses jury.

Pour le professeur Massoumou, parler de l'industrie littéraire englobe la création, la production, la distribution, la commercialisation des œuvres et la lecture. De ce fait, l'industrie littéraire implique de nombreux acteurs : auteurs, éditeurs, distributeurs, lecteurs, libraires.

Les prix littéraires occupent pour leur part une place centrale dans l'industrie du livre. Ils récompensent l'excellence et l'élévation des œuvres littéraires, valorisent le travail des auteurs, stimulent l'intérêt du public pour la lecture.

Et l'attribution des prix contribue d'ailleurs à renforcer le prestige des maisons d'édition. La promotion et la circulation internationale des oeuvres littéraires primées est souvent garantie.

L'objectif du Prix des cinq continents de la Francophonie, a-t-il ajouté, permet de mettre en lumière des talents littéraires reflétant l'expression de la diversité culturelle et éditoriale en langue française sur les cinq continents.

Le prix consacre un ouvrage de fiction narrative écrit et publié en français. Il est décerné une fois par an. Bien qu'ouvert au monde entier, ce prix francophone se donne avant tout pour objectif de faire rayonner les talents littéraires présents dans son vaste espace de 93 Etats et gouvernements concernés.

Quant aux conditions de recevabilité, il a précisé que les ouvrages sont réceptionnés jusqu'au 31 juillet de chaque année. Les auteurs ne peuvent faire directement acte de candidature, seuls les éditeurs sont habilités à présenter des candidatures limitées à deux titres au maximum.

S'agissant de l'évaluation des ouvrages, elle se fait par les six comités de lecture répartis au sein de l'espace francophone. Il s'agit de l'association Passa porta de Bruxelles (Belgique), l'ACE de la République du Congo, le camp littéraire Félix de Quebec (Canada), l'association Prix du jeune écrivain de Muret (France), l'association des écrivains du Sénégal, et enfin le comité de lecture du Vietnam Asie Pacifique.

Ces six comités qui travaillent de manière concomitante et indépendante les uns des autres, sont chargés de lire l'ensemble des ouvrages des candidats et de déterminer les dix ouvrages présélectionnés qu'ils soumettent à l'appréciation du jury international. L'ACE, à travers son comité de lecture, participe depuis dix ans à la présélection de ce prix littéraire majeur.