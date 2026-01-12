Congo-Kinshasa: Dans son roman 'Zu Kongo', Christian Lonsa appelle à oeuvrer pour l'intérêt collectif

Résident en Suède, l'écrivain congolais Christian Lonsa plaide pour l'implication de tous dans la quête du bien-être universel.

Dans son roman intitulé Zu Kongo, publié aux éditions La Vérone à Paris, il estime que chacun doit jouer sa partition dans la recherche de l'intérêt collectif, en mettant l'accent sur l'unité et la cohésion pour une vie communautaire harmonieuse.

A travers cet ouvrage de 318 pages, l'auteur rend hommage aux familles congolaises exilées, soulignant leur résilience et leur volonté de préserver leur héritage. Christian Lonsa y relate l'histoire d'un homme en quête d'identité, mêlant les souvenirs et l'héritage de la RDC à l'expérience de l'exil. Ce livre offre une réflexion sur la transmission intergénérationnelle des traumatismes et des richesses culturelles.

Ecrit avec une combinaison de récit historique et de fiction romanesque, Zu Kongo est un hommage vibrant aux familles exilées, mettant en lumière leur force et leur désir de sauvegarder leurs racines. Cet ouvrage constitue également une invitation à comprendre et à valoriser les histoires qui façonnent les individus et les communautés.

Dans ce roman, Christian Lonsa écrit : « Il est important, pendant ton pèlerinage sur terre, de bien jouer ton rôle en partageant et en transmettant aux autres la foi et l'espérance que tu as pour ton peuple. Mets à découvert ces choses et, avec le temps, d'autres chercheront à en prendre connaissance et la lumière éclatera ».

A la croisée de l'histoire collective et du destin individuel, ce roman est une ode à la résilience, à la transmission et à la force invisible des origines d'un peuple. Christian Lonsa est un auteur, conférencier et diplomate de carrière, reconnu pour la profondeur de ses réflexions et la richesse de son univers littéraire.

A travers ses œuvres, il explore avec sensibilité les thèmes de l'identité, de la mémoire, de l'exil, de la spiritualité et du destin humain.. Ses écrits, à la croisée du témoignage, de la fiction et de l'essai, interrogent les réalités contemporaines tout en offrant une véritable quête de sens.