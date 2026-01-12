Congo-Kinshasa: Patrick Lupya appelle à la réhabilitation des routes de Kailo au Maniema

Le député national Patrick Lupya, élu du territoire de Kailo au Maniema, plaide pour la réhabilitation des routes locales afin de désenclaver la population et faciliter l'acheminement des produits agricoles. Ce plaidoyer intervient après une tournée effectuée lors de ses vacances parlementaires, où il a pu constater personnellement les difficultés de circulation.

Tout en saluant dimanche 11 janvier les initiatives du gouvernement provincial pour améliorer le réseau routier du Maniema, il invite le Gouvernement central à les appuyer. Selon lui, cet soutien est crucial pour permettre à la population de circuler librement et d'acheminer les produits agricoles vers les centres de consommation.

Patrick Lupya a déclaré : « Le problème des infrastructures routières crée un casse-tête à Kailo. L'autorité provinciale tente de réhabiliter certains axes, mais cela ne suffit pas. Nous demandons au gouvernement national d'appuyer ces efforts pour les routes d'intérêt national, provincial et local, car la vie de la population en dépend. »

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a ajouté que sans circulation fluide entre villages et centres urbains, les habitants restent enclavés. Prenant l'exemple d'un trajet Kindu-Lokando de 60 km qu'il a mis plus de 6 heures à parcourir, risquant sa vie dans un accident, il a insisté sur l'urgence de la situation.