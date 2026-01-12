Congo-Kinshasa: Démolition des constructions anarchiques pour rétablir l'ordre urbain à Kananga

La mairie de Kananga au Kasaï-Central, a initié ce lundi 12 janvier 2026 une opération de démolition des constructions anarchiques érigées en violation des normes urbanistiques. Cette action vise à contrer l'expansion illégale des habitations qui favorise l'érosion et l'insalubrité dans les quartiers.

Dès 5 heures du matin, les agents municipaux, accompagnés de la police et vêtus de gilets orange marqués « Brigade de surveillance de la mairie de Kananga », ont investi des sites comme la station mobile face au commissariat urbain de la PNC. Munis de machettes, haches et marteaux, ils ont rasé boutiques, bistrots, salons de coiffure et restaurants installés sur les trottoirs et zones inappropriées.

Le chef de quartier Malandji, Dominique Tshiya, qui supervise l'opération, rappelle que des sensibilisations avaient eu lieu la semaine précédente : « D'abord, il y a eu la sensibilisation.

Ceux qui ont compris ont démonté eux-mêmes leurs hangars. Mais pour les entêtés, nous passons à l'acte. » Une partie de la société civile, dont Ben Kapena du mouvement Lutte pour le Changement, salue l'initiative et appelle à son extension durable, notant que les récidives sont fréquentes. La mairie promet de poursuivre l'opération dans toute la ville.