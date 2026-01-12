Ile Maurice: Bérenger réclame un tête-à-tête avec Ramgoolam

12 Janvier 2026
L'Express (Port Louis)

Pris par plusieurs obligations, dont les funérailles du frère du président de la République, Navin Ramgoolam n'a pas pu communiquer officiellement sa réponse à Paul Bérenger, qui lui avait réclamé le portefeuille des Finances jeudi dernier.

Le Premier ministre a toutefois fini par appeler son no 2 vers 13 heures aujourd'hui pour lui dire, comme l'a titré l'express ce matin, qu'il ne cédera pas les Finances et que la posture adoptée par le leader mauve le plaçait dans une situation difficile, voire délicate, mais qu'il ne changerait pas d'opinion.

La rencontre du jour prévue cet après-midi, dans une demi-heure, risque-t-elle de débloquer la situation délicate dans laquelle on se trouve ? La réponse serait non, selon les proches de Navin Ramgoolam et des sources mauves. «Ramgoolam ne va pas céder un pouce de terrain. Les Finances resteront entre les mains du PTr, comme convenu dans l'accord préélectoral», dit-on.

Reste à savoir comment le leader des Mauves présentera la suite des événements après sa rencontre avec le Premier ministre. Va-t-il démissionner du gouvernement ? Sera-t-il suivi par d'autres ministres du MMM ? Va-t-il, une fois encore, ravaler son crachat et accepter de rentrer dans le rang, comme il l'avait fait en novembre 2025 après son tête-à-tête avec Navin Ramgoolam...

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.