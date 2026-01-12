Ile Maurice: Bérenger réclame un tête-à-tête avec Ramgoolam

Pris par plusieurs obligations, dont les funérailles du frère du président de la République, Navin Ramgoolam n'a pas pu communiquer officiellement sa réponse à Paul Bérenger, qui lui avait réclamé le portefeuille des Finances jeudi dernier.

Le Premier ministre a toutefois fini par appeler son no 2 vers 13 heures aujourd'hui pour lui dire, comme l'a titré l'express ce matin, qu'il ne cédera pas les Finances et que la posture adoptée par le leader mauve le plaçait dans une situation difficile, voire délicate, mais qu'il ne changerait pas d'opinion.

La rencontre du jour prévue cet après-midi, dans une demi-heure, risque-t-elle de débloquer la situation délicate dans laquelle on se trouve ? La réponse serait non, selon les proches de Navin Ramgoolam et des sources mauves. «Ramgoolam ne va pas céder un pouce de terrain. Les Finances resteront entre les mains du PTr, comme convenu dans l'accord préélectoral», dit-on.

Reste à savoir comment le leader des Mauves présentera la suite des événements après sa rencontre avec le Premier ministre. Va-t-il démissionner du gouvernement ? Sera-t-il suivi par d'autres ministres du MMM ? Va-t-il, une fois encore, ravaler son crachat et accepter de rentrer dans le rang, comme il l'avait fait en novembre 2025 après son tête-à-tête avec Navin Ramgoolam...