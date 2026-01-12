Ile Maurice: Un homme hospitalisé après avoir ingéré du gel hydroalcoolique

12 Janvier 2026
L'Express (Port Louis)
Par Peeyamvadah Bickharry

Un homme de 26 ans, habitant l'Escalier, a été hospitalisé, le jeudi 8 janvier, à l'hôpital Jawaharlall Nehru, Rose-Belle, après avoir ingéré accidentellement du gel hydroalcoolique.

Selon la police, les faits se sont produits à la mi-journée dans les locaux de l'Anti-Drug and Smuggling Unit de Rose-Belle. L'homme avait été arrêté plus tôt dans le cadre d'une affaire de trafic de drogue et il donnait sa déposition aux policiers.

A un moment, il aurait demandé l'autorisation de boire de l'eau et aurait saisi une bouteille en plastique contenant ce qu'il croyait être de l'eau mais qui contenait en fait du gel hydroalcoolique et aurait avalé une certaine quantité de liquide.

La police indique que l'espace d'interrogatoire est restreint et que le sergent qui l'interrogeait n'était pas assis en face de lui, ce qui aurait contribué à la confusion. C'est un autre policier présent qui a vu toute la scène.

L'homme a été conduit à l'hôpital où il a été examiné par un médecin et admis sous observation. Son état est stable. Une enquête est en cours.

