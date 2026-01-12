Ile Maurice: Une octogénaire périt dans l'incendie de sa maison

Un drame bouleversant s'est produit dans la nuit du samedi 11 janvier à Bramstan Road, l'Amitié, où une femme âgée d'environ 80 ans a trouvé la mort dans l'incendie de son domicile. La victime a été identifiée comme Etwareea Gopeea. Elle vivait seule à cette adresse.

La police de Rivière-du-Rempart, alertée vers 23 h 50, est intervenue à la suite d'un appel des services d'incendie de Piton signalant un feu de maison. À leur arrivée sur place, les secours ont constaté qu'une habitation en béton, composée d'une pièce principale, d'un débarras et de deux enclos pour chèvres, était en proie aux flammes.

La pièce située à l'avant de la cour avait été entièrement ravagée par le feu. C'est à l'intérieur de cette chambre que le corps sans vie d'Etwareea Gopeea a été découvert, en position assise. Le corps était complètement calciné, laissant supposer que la victime n'a pu échapper à l'incendie.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le feu a été maîtrisé par les pompiers de Piton. Une fois les décombres dégagés, le corps a été extrait avec le concours des pompiers. Sur instruction du Dr Maxwell Monvoisin, médecin légiste, la dépouille a été transférée à la morgue de l'hôpital Sir Seewoosagur Ramgoolam, Pamplemousses, où une autopsie sera pratiquée afin de déterminer les causes exactes du décès.

À ce stade de l'enquête, l'origine de l'incendie demeure inconnue. La police a procédé au balisage des lieux, tandis qu'un service de garde a été mis en place afin de préserver la scène. Plusieurs unités ont été mobilisées pour les besoins de l'enquête, notamment une équipe de la Central Investigation Division de Piton, dirigée par le surintendant Jodhoa, ainsi que le Fire Investigation Officer, le constable Beestopchurn, accompagné de l'assistant surintendant Jaunky et du Sub-inspector Honajee.

Des éléments du Scene of Crime Office, dont le sergent Virahsawmy, ainsi que des policiers affectés à la photographie et au dessin technique, ont également procédé aux constatations d'usage. Un représentant du Central Electricity Board (CEB) s'est également rendu sur place.