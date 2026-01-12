Afrique: Deux Mauriciens décrochent les prestigieuses bourses des «Australia Awards Africa»

Le haut-commissariat australien a organisé, le vendredi 9 janvier, une rencontre à la résidence de la haute-commissaire à Floréal afin de célébrer l'excellence de deux professionnels mauriciens, Vishal Luchoomun et Hafsah Ramjanee, lauréats des prestigieuses bourses des Australia Awards Africa pour l'année académique 2026.

Attribuées à l'issue d'un processus de sélection particulièrement rigoureux, ces bourses figurent parmi les plus convoitées du continent africain. Pour cette cohorte, plus de 12 500 candidatures ont été enregistrées, plaçant les deux bénéficiaires mauriciens parmi les 0,3 % des candidats retenus.

La haute-commissaire d'Australie à Maurice, Kate Chamley, a salué leur parcours académique et professionnel, mettant en avant leur leadership et leur capacité à contribuer durablement au développement de Maurice :«Vishal et Hafsah, nous vous considérons comme des leaders dans vos domaines respectifs et nous plaçons une grande confiance dans votre capacité à transformer cette opportunité en un impact durable pour Maurice.»

Dans les prochains jours, ils rejoindront 43 autres boursiers africains pour entamer leur parcours universitaire en Australie. Vishal Luchoomun, poursuivra un Master of Diplomacy à l'Australian National University, tandis que Hafsah Ramjanee entreprendra un Master of Agricultural Sciences à l'université de Melbourne.

Pour Vishal Luchoomun, First Secretary aux Affaires étrangères, cette bourse représente un levier stratégique dans un contexte diplomatique en constante évolution : «En tant que diplomate en milieu de carrière, il s'agit d'une opportunité très importante, d'autant plus que l'Australian National University est reconnue dans ce domaine. Être à ce stade de ma carrière me permet de développer de nouveaux outils pour faire face à des défis émergents.»

Il ajoute : «Aujourd'hui, en diplomatie, nous voyons apparaître des situations géographiques et géopolitiques de manière parfois inattendue. Ce programme offre un cadre particulièrement intéressant pour se familiariser avec des outils plus récents d'analyse des politiques publiques et de la politique étrangère qui peuvent nous aider à atteindre davantage d'objectifs de développement.»

Hafsah Ramjanee, Research Assistant au Mauritius Research and Innovation Council, a pour sa part souligné l'importance stratégique de l'agriculture pour l'économie mauricienne : «J'ai choisi d'entreprendre un master en sciences agricoles à l'université de Melbourne car je dispose déjà d'un solide bagage dans ce domaine. L'agriculture demeure à Maurice un secteur dans lequel un travail considérable a été mené. Il s'agit d'un des piliers de l'économie mauricienne et d'un domaine essentiel pour notre société.»

Ajoutant : «Cette bourse me permettra de bénéficier de l'expertise de l'Australie, reconnue pour la performance de son système agricole, afin d'approfondir mes connaissances, de m'inspirer des pratiques et des innovations existantes, puis de les adapter et de les mettre en oeuvre à Maurice en fonction de nos besoins et de nos priorités.»

La haute-commissaire d'Australie à Maurice, Kate Chamley.

En plus de cette distinction, Hafsah Ramjanee a été désignée lauréate du Sandra Vegting Leadership Prize 2026. Ce prix, décerné chaque année à des étudiants de Maurice et de Madagascar, salue un leadership exemplaire ainsi qu'un engagement affirmé en faveur du développement. Il rend hommage à Sandra Vegting, ancienne haute-commissaire d'Australie à Maurice, dont l'action a contribué de manière durable au renforcement des relations entre l'Australie et la région.

Depuis 2011, plus de 200 bourses des Australia Awards ont été attribuées à des professionnels mauriciens. À travers ce programme, le gouvernement australien affirme sa volonté d'investir dans la formation de leaders appelés à retourner dans leur pays d'origine avec des compétences renforcées, une expertise internationale et des réseaux solides.

S'exprimant sur la portée du programme, Kate Chamley a rappelé : «Chaque année, dans le cadre du programme Australia Awards Africa, nous sélectionnons environ 40 lauréats. Pour Maurice, nous avons toujours d'excellents candidats qui réussissent remarquablement bien au sein de nos institutions en Australie, tout en vivant une expérience très enrichissante et en s'intégrant pleinement à la société.»

Enfin, elle a souligné l'importance du soutien apporté par le gouvernement mauricien, les employeurs et le ministère de la Fonction publique et des réformes administratives, notant que ces partenariats renforcent l'efficacité du programme et en assurent la durabilité.