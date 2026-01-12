Ile Maurice: Rajaye Putanah démissionne juste avant l'examen d'une motion de blâme

12 Janvier 2026
L'Express (Port Louis)
Par Dhanishta Tania

Le vice-président du Conseil de district de Savanne, Rajaye Putanah, a présenté sa démission avant l'examen d'une motion de blâme qui devait être débattue ce lundi 12 janvier. Cette motion faisait suite à des tensions internes, liées à certaines décisions de l'élu, jugées contestables par plusieurs membres du conseil.

Selon Robert Toulouse, conseiller du village de Chemin-Grenier, ces décisions étaient perçues comme contraires aux intérêts et au bon fonctionnement du Conseil de district de Savanne. La motion n'a toutefois pas été examinée, la démission ayant été soumise avant la tenue de la réunion.

À la suite de ce départ, le conseil s'apprête à engager les procédures nécessaires pour que Rajaye Putanah quitte également ses fonctions de conseiller du village de Tyack. Selon des sources proches du dossier, un retour de l'intéressé au sein des instances locales paraît peu probable.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.