Ile Maurice: Rajaye Putanah démissionne juste avant l'examen d'une motion de blâme

Le vice-président du Conseil de district de Savanne, Rajaye Putanah, a présenté sa démission avant l'examen d'une motion de blâme qui devait être débattue ce lundi 12 janvier. Cette motion faisait suite à des tensions internes, liées à certaines décisions de l'élu, jugées contestables par plusieurs membres du conseil.

Selon Robert Toulouse, conseiller du village de Chemin-Grenier, ces décisions étaient perçues comme contraires aux intérêts et au bon fonctionnement du Conseil de district de Savanne. La motion n'a toutefois pas été examinée, la démission ayant été soumise avant la tenue de la réunion.

À la suite de ce départ, le conseil s'apprête à engager les procédures nécessaires pour que Rajaye Putanah quitte également ses fonctions de conseiller du village de Tyack. Selon des sources proches du dossier, un retour de l'intéressé au sein des instances locales paraît peu probable.