Congo-Kinshasa: Huit morts lors des combats entre les FARDC et les miliciens Bakata Katanga à Bukama

12 Janvier 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Huit personnes ont trouvé la mort et de nombreuses autres ont été blessées lors des affrontements survenus dimanche 11 janvier entre les miliciens Bakata Katanga et les Forces armées de la RDC (FARDC) à Bukama, dans la province du Haut-Lomami.

D'après l'administrateur intérimaire de ce territoire, les blessés par balles nécessitent une évacuation vers des structures médicales mieux équipées pour une prise en charge adéquate.

Madou Kalenga a expliqué avoir reçu des éléments des FARDC venus renforcer leurs effectifs.

« On attendait qu'ils viennent présenter leur civilité, mais curieusement, on a entendu des coups de feu. Même nous, les autorités, ne savions pas de quoi il s'agissait. Nous avons contacté leur hiérarchie, qui nous a informés qu'ils étaient attaqués par des éléments se réclamant de Bakata Katanga. Il y a eu des affrontements qui ont conduit à la mort de six miliciens Bakata Katanga ainsi que de deux civils tués par des balles perdues », a-t-il expliqué.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'autorité politico-administrative a également précisé que huit autres blessés sont déjà admis à l'hôpital.

Madou Kalenga a par ailleurs lancé un appel au gouvernement provincial et national pour venir en aide aux blessés.

« Parmi eux, certains doivent subir des opérations, mais comme nous manquons d'infrastructures appropriées pour ce type d'intervention, nous faisons ce plaidoyer afin que le gouvernement nous vienne en aide », a-t-il poursuivi.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.