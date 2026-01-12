Congo-Kinshasa: Huit morts lors des combats entre les FARDC et les miliciens Bakata Katanga à Bukama

Huit personnes ont trouvé la mort et de nombreuses autres ont été blessées lors des affrontements survenus dimanche 11 janvier entre les miliciens Bakata Katanga et les Forces armées de la RDC (FARDC) à Bukama, dans la province du Haut-Lomami.

D'après l'administrateur intérimaire de ce territoire, les blessés par balles nécessitent une évacuation vers des structures médicales mieux équipées pour une prise en charge adéquate.

Madou Kalenga a expliqué avoir reçu des éléments des FARDC venus renforcer leurs effectifs.

« On attendait qu'ils viennent présenter leur civilité, mais curieusement, on a entendu des coups de feu. Même nous, les autorités, ne savions pas de quoi il s'agissait. Nous avons contacté leur hiérarchie, qui nous a informés qu'ils étaient attaqués par des éléments se réclamant de Bakata Katanga. Il y a eu des affrontements qui ont conduit à la mort de six miliciens Bakata Katanga ainsi que de deux civils tués par des balles perdues », a-t-il expliqué.

L'autorité politico-administrative a également précisé que huit autres blessés sont déjà admis à l'hôpital.

Madou Kalenga a par ailleurs lancé un appel au gouvernement provincial et national pour venir en aide aux blessés.

« Parmi eux, certains doivent subir des opérations, mais comme nous manquons d'infrastructures appropriées pour ce type d'intervention, nous faisons ce plaidoyer afin que le gouvernement nous vienne en aide », a-t-il poursuivi.