Afrique: Les critères d'évaluation académique ignorent les chercheurs africains qui ont un impact local, selon une étude

Aujourd'hui, partout dans le monde, les universitaires sont enfermés dans un système d'évaluation de leurs recherches. Des indicateurs mesurent combien de fois leurs travaux sont cités par d'autres universitaires et le prestige des revues qui les publient. Ces indicateurs décident de tout y compris la carrière et le financement de leurs recherches.

Que signifie ce système international pour les universitaires africains comme nous ? Nos travaux ont montré que les indicateurs, censés mesurer l'excellence, désavantagent les universitaires qui cherchent à générer des connaissances utiles à leurs communautés.

Plus les indicateurs traditionnels (comme le nombre de citations) sont élevés pour un chercheur africain, plus son impact local et sa pertinence communautaire sont jugés faibles. En somme, les indicateurs mondialement acceptés pénalisent ce qui compte le plus, tout en bloquant la progression de carrière des chercheurs africains.

Nos conclusions montrent qu'il est nécessaire de trouver une alternative philosophique et pratique au système existant. Les travaux de Ngotho dans le cadre de son doctorat en gestion de l'éducation en proposent une : un cadre d'évaluation fondé sur le principe éthique africain de l'ubuntu: « Je suis parce que nous sommes ». Ces travaux suggèrent un outil d'évaluation pratique et quantifiable permettant de créer un score ubuntu pour les productions académiques.

Évaluer un universitaire

L'étude doctorale s'est d'abord penchée sur les mécanismes d'évaluation utilisés dans toutes les universités membres de l'Alliance des universités de recherche africaines.

Elle a révélé que les indicateurs utilisés comme base pour l'évaluation académique à travers le monde, bien qu'ils semblent objectifs dans leur conception, ne le sont pas. Ils favorisent des préjugés très ancrés à l'encontre des travaux universitaires africains.

L'indice h mesure à la fois la productivité en matière de publication et l'impact des citations. Il désavantage intrinsèquement les travaux universitaires collaboratifs, en particulier les travaux communautaires, qui sont essentiels à la transformation sociale. Nos recherches indiquent que 73 % des professeurs engagés dans la recherche participative ont des indices h qui ne reflètent pas leur véritable impact. Cet indice présente d'autres défauts : il peut être artificiellement gonflé par des autocitations, et sa valeur varie en fonction de la base de données utilisée pour le calculer. Les facteurs d'impact des revues favorisent les revues du Nord. L'Europe occidentale et l'Amérique du Nord dominent l'édition universitaire, contribuant à 74 % des revues indexées en santé publique. L'Afrique ne représente que 2 %. Cela oblige les chercheurs à délaisser d'excellentes revues régionales, pourtant lues par leurs pairs et les décideurs politiques. Ce qui revient à étouffer les débats importants au niveau local. Le nombre de citations renforce les tendances négatives à l'égard de la recherche africaine dans des domaines tels que la santé publique et le développement agricole. La pression constante pour un nombre élevé de publications privilégie la quantité au détriment de la qualité. Selon cette étude doctorale, 61 % des enseignants africains déclarent avoir subi une pression excessive pour publier, ce qui ne leur laisse pas suffisamment de temps pour mener les analyses contextuelles approfondies dont leurs communautés ont besoin. Même les altmétriques, conçues pour suivre l'impact sociétal au sens large, sont calibrées pour les écosystèmes des réseaux sociaux des pays du Nord. Elles ignorent généralement la manière dont les connaissances sont transmises dans le contexte africain, comme les programmes de radio communautaires, les conférences et les ateliers locaux. Cela signifie que les comités de promotion, qui se concentrent sur les mentions dans les réseaux sociaux et les citations dans les blogs, négligent la manière dont les universitaires africains s'engagent réellement auprès de leurs communautés.

De nombreux universitaires africains souffrent de préjugés géographiques avant même que leurs travaux ne soient lus. Comme le soutient l'étude, des résumés ont même été rejetés parce que les évaluateurs avaient une mauvaise opinion de l'institution ou du pays d'origine des auteurs.

Ubuntu : une alternative africaine

La thèse de doctorat propose une alternative philosophique et pratique à ce système dysfonctionnel. Il s'agit d'un cadre d'évaluation fondé sur le principe éthique africain de l'ubuntu, « je suis parce que nous sommes », qui signifie que l'identité de chaque individu est fondamentalement liée au bien-être collectif.

Un « score ubuntu » conserve les critères classiques, mais les enrichit, voire les dépasse par "quotient d'impact collaboratif". Il mesure la co-création de connaissances avec les communautés, le travail d'équipe interdisciplinaire, les partenariats durables et les efforts de coopération similaires dans la formation des connaissances indigènes. Les mesures ubuntu inversent la logique : on passe du bien-être individuel au bien-être collectif, en accordant de la valeur à :

l'analyse des défis du développement africain

les travaux universitaires publiés en langues africaines

les recherches diffusées dans des canaux pertinents au niveau régional, comme la presse africaine.

De la théorie à la pratique : les premiers succès

Des essais préliminaires menés à l'université d'Addis-Abeba en Éthiopie et à l'université de Nairobi au Kenya ont révélé que 68 % des professeurs défavorisés par le facteur d'impact traditionnel des revues ont obtenu une note élevée avec l'évaluation basée sur l'ubuntu, qui mesurait leur contribution à la société.

Des panels pilotes de parties prenantes ont été organisés à l'université de Pretoria (Afrique du Sud) et ont confirmé cette conclusion. Des chercheurs à fort impact, ignorés par les comités de promotion attachés aux seules citations, ont été reconnus par les membres de leur communauté. Leur excellence, ancrée dans le service rendu à la société, était occultée par les mesures conventionnelles.

Cela rejoint une prise de conscience de plus en plus partagée : les universités africaines doivent passer d'institutions centrées sur la recherche à de véritables moteurs d'innovations.

La question va bien au-delà de la simple création de nouveaux indicateurs. Elle implique une transformation complète de la culture universitaire.

Les systèmes de classement devraient émaner des universités africaines elles-mêmes. Encourager les citations d'articles pertinents produits par leur propre région pourrait renforcer la présence et l'influence des publications africaines.

Au-delà des mesures alternatives, l'évaluation de type ubuntu préconise une recomposition totale des valeurs universitaires. Elle ne pose pas la question « Quelle est la visibilité de ce chercheur dans le monde ? », mais « Comment les travaux de ce chercheur ont-ils renforcé sa communauté ? ». Elle ne mesure pas les citations dans des revues lointaines, mais les solutions dans des contextes locaux.