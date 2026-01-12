Ethiopie: Addis Abeba lance un vaste projet de développement aérien

L'Éthiopie a franchi un cap stratégique majeur samedi dernier, en lançant la construction de ce qui sera le plus grand aéroport du continent africain selon son premier ministre Abiy Ahmed.

Une ambition continentale

Porté par le gouvernement éthiopien, ce projet d'envergure vise à positionner le pays comme un hub aérien à l'échelle mondiale. En effet, estimé à 12,7 milliards de dollars, ce mégaprojet s'étendra sur 35 kilomètres carrés avec une capacité d'accueil de 110 millions de passagers par an, soit près de cinq fois la capacité actuelle de l'aéroport Bole selon Africanews.

Prévu pour une durée d'environ cinq ans, le chantier inclut également la construction d’une autoroute à plusieurs voies ainsi qu’une ligne ferroviaire à grande vitesse reliant directement le site à la capitale.

Une Implication clé d'Éthiopian Airlines

Ethiopian Airlines a joué un rôle central dans cette stratégie de développement en finançant en partie ce projet.

Des institutions financières internationales à l'image de la Banque africaine de développement ont également apporté leur soutien. Celle-ci a déjà contribué à hauteur de 500 millions de dollars.

Par ailleurs, les autorités poursuivent les négociations avec d’autres bailleurs afin de mobiliser les ressources nécessaires à l’achèvement du projet.

Un impact social et des défis sécuritaires

Si le projet symbolise l’ambition économique du pays, il n’est pas sans conséquences sociales. Environ 2 500 agriculteurs ont été déplacés pour permettre la réalisation du chantier, avec un coût de relogement estimé à 350 millions de dollars.

Le contexte sécuritaire demeure également un défi, notamment en raison des tensions persistantes dans certaines régions du pays, dont Amhara et Oromia, où se situe Bishoftu.

Un pari stratégique pour l’avenir aérien de l’Afrique

À travers la construction de ce nouvel aéroport, l’Éthiopie ambitionne de s’imposer comme un carrefour incontournable au-delà des frontières. Un pari audacieux qui, s’il est mené à terme, pourrait transformer durablement le paysage aérien du continent dans les prochaines années.