Ethiopie: Addis Abeba lance un vaste projet de développement aérien

12 Janvier 2026
allAfrica.com
Par Ndeye Fatou Sy

L'Éthiopie a franchi un cap stratégique majeur samedi dernier, en lançant la construction de ce qui sera le plus grand aéroport du continent africain selon son premier ministre Abiy Ahmed.

Une ambition continentale

Porté par le gouvernement éthiopien, ce projet d'envergure vise à positionner le pays comme un hub aérien à l'échelle mondiale. En effet, estimé à 12,7 milliards de dollars, ce mégaprojet s'étendra sur 35 kilomètres carrés avec une capacité d'accueil de 110 millions de passagers par an, soit près de cinq fois la capacité actuelle de l'aéroport Bole selon Africanews.

Prévu pour une durée d'environ cinq ans, le chantier inclut également la construction d’une autoroute à plusieurs voies ainsi qu’une ligne ferroviaire à grande vitesse reliant directement le site à la capitale.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Une Implication clé d'Éthiopian Airlines

Ethiopian Airlines a joué un rôle central dans cette stratégie de développement en finançant en partie ce projet.

Des institutions financières internationales à l'image de la Banque africaine de développement ont également apporté leur soutien. Celle-ci a déjà contribué à hauteur de 500 millions de dollars.

Par ailleurs, les autorités poursuivent les négociations avec d’autres bailleurs afin de mobiliser les ressources nécessaires à l’achèvement du projet.

Un impact social et des défis sécuritaires

Si le projet symbolise l’ambition économique du pays, il n’est pas sans conséquences sociales. Environ 2 500 agriculteurs ont été déplacés pour permettre la réalisation du chantier, avec un coût de relogement estimé à 350 millions de dollars.

Le contexte sécuritaire demeure également un défi, notamment en raison des tensions persistantes dans certaines régions du pays, dont Amhara et Oromia, où se situe Bishoftu.

Un pari stratégique pour l’avenir aérien de l’Afrique

À travers la construction de ce nouvel aéroport, l’Éthiopie ambitionne de s’imposer comme un carrefour incontournable au-delà des frontières. Un pari audacieux qui, s’il est mené à terme, pourrait transformer durablement le paysage aérien du continent dans les prochaines années.

Lire l'article original sur allAfrica.

Tagged:
Copyright © 2026 allAfrica.com. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.