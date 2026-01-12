Tunisie: Habillement - La FTTH et 'Colibris' collaborent pour une filière textile plus circulaire

12 Janvier 2026
Tunis Afrique Presse (Tunis)
Par IG

Tunis — Colibris, première startup tunisienne spécialisée dans l'organisation de la collecte, en porte à porte, des déchets recyclables des ménages et des PME, entame cette semaine, un projet pilote de récupération des vêtements usagés, tous types et couleurs confondus.

L'initiative sera menée en partenariat avec la Fédération Tunisienne du Textile et de l'Habillement (FTTH), affirme la jeune pousse, précisant que la grande majorité des déchets textiles sera recyclée. Les articles jugés encore valables à l'usage seront renvoyés vers des associations caritatives qui se chargeront de les donner à des gens nécessiteux.

Dans ce projet, Colibris s'occupera de l'organisation et de la logistique entre tous les intervenants.

Pilier stratégie de l'économie nationale, le secteur du textile-habillement a généré 9,5 milliards de dinars de recettes à l'exportation en 2025, d'après le président de la FTTH, Haithem Bouajila. Le secteur regroupe environ 1 500 entreprises industrielles, employant près de 155 000 personnes, selon la FTTH. La filière dispose d'un fort potentiel de croissance, si des réformes structurelles sont mises en oeuvre, notamment à travers la révision du cadre législatif, le renforcement de l'attractivité du climat des affaires et l'appui de la transition durable du secteur.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En octobre 2025, le Centre Technique du Textile (CETTEX) rattaché au ministère de l'industrie, a franchi une étape décisive dans son engagement pour la durabilité, en amorçant un processus de formation en économie circulaire textile, dans le cadre du projet GTEX MENATEX Tunisie, projet d'appui au secteur textile et habillement mettant l'accent sur la durabilité, la circularité et la digitalisation.

Mené par les experts en économie circulaire textile du centre, ce processus de formation est axé autour du choix des matériaux durables, des processus, technologies innovantes et opportunités d'investissement et des pratiques de collecte, de tri et de valorisation des déchets textiles, transformant les "déchets" en ressources.

A l'échelle nationale, la filière textile s'est fixée comme objectif d'atteindre un taux de recyclage de 50 % des déchets textiles-habillement d'ici 2030. Cette cible se fonde sur des rapports de programmes de développement durable dans le secteur.

L'industrie textile en Tunisie, génère, selon des études sur les déchets, environ 31 000 tonnes de déchets textiles pré-consommation chaque année, dont une part significative est recyclable, mais la majorité n'est pas encore transformée localement faute d'infrastructures de recyclage bien développées.

Lire l'article original sur Tunis Afrique Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 Tunis Afrique Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.