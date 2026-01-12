Cote d'Ivoire: Après les législatives - Le Pdci-Rda ouvre le chantier de la refondation

Entre résilience électorale et exigence de reconstruction, le vieux parti veut faire sa mue.

Au lendemain des élections législatives du 27 décembre 2025, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire-Rassemblement démocratique africain (Pdci-Rda) amorce une phase décisive de réflexion et de réorganisation. Réuni le jeudi 8 janvier 2026 à la Maison du parti à Cocody, le Secrétariat exécutif du Pdci-Rda a tenu sa 32e session ordinaire sous la présidence de Yapo Calice, secrétaire exécutif, chef du Secrétariat exécutif.

Les travaux ont essentiellement porté sur l'analyse des résultats des élections législatives du 27 décembre 2025 et sur les orientations stratégiques définies par le président du parti, Cheick Tidjane Thiam. En ouverture de séance, le Secrétariat exécutif a adressé, au nom de l'ensemble des militants, ses voeux de bonne et heureuse année 2026 au président du parti, tout en lui réaffirmant son attachement indéfectible et sa pleine confiance. Un soutien politique renouvelé dans un contexte jugé déterminant pour l'avenir et la relance du Pdci-Rda.

Au plan électoral, le Secrétariat exécutif a pris acte des résultats officiels attribuant au Pdci-Rda 32 sièges de députés à l'Assemblée nationale sur 225 sièges. Toutefois, la direction du parti souligne que ce scrutin s'est déroulé dans un environnement politique et institutionnel particulièrement difficile, marqué, selon elle, par un système électoral biaisé, des institutions déséquilibrées, une pression sécuritaire et financière asymétrique, ainsi que des manœuvres visant à fragiliser l'opposition.

Face à cette situation, le Pdci-Rda réitère son appel à une réforme globale et en profondeur du système électoral ivoirien, condition essentielle, selon le parti, pour restaurer la confiance et garantir des élections véritablement inclusives et transparentes.

Sur le plan organisationnel, le Pdci-Rda a investi 163 candidats dans 133 circonscriptions électorales, à l'issue d'un processus ayant enregistré 331 demandes de parrainage émanant de hauts cadres du parti. Malgré un contexte défavorable, la formation septuagénaire s'est classée première dans 25 circonscriptions, deuxième dans 54 et troisième dans 30 autres.

Pour la direction du parti, ces résultats traduisent une réalité politique fondamentale : le Pdci-Rda demeure solidement enraciné dans le tissu social ivoirien, résilient face à l'adversité et porté par une base militante combative. Mais cette résilience, reconnaît le Secrétariat exécutif, ne suffit plus. Elle doit désormais s'accompagner d'une réorganisation profonde, lucide et courageuse. Conformément aux instructions du président du parti, un bilan sans concession de la participation du Pdci-Rda aux élections législatives sera fait.

Ce processus inclusif associera l'ensemble des composantes du parti : militants, structures de base, candidats, responsables locaux, instances dirigeantes, mouvements de soutien, cadres politiques, femmes et jeunes. L'ambition affichée est claire : tirer toutes les leçons nécessaires afin de reconstruire le Pdci-Rda sur des bases solides, crédibles et durables.

Le Secrétariat exécutif a également examiné l'allocution du président Cheick Tidjane Thiam prononcée le 6 janvier 2026, saluée pour sa clarté et sa hauteur de vue. Le président du parti a insisté sur la nécessité d'une restructuration en profondeur du Pdci-Rda, fondée notamment sur une responsabilisation accrue des jeunes et des femmes.

À cet effet, une mission stratégique a été confiée au Secrétariat exécutif : formuler des propositions concrètes en vue d'une réforme profonde du parti. Une mission que l'organe exécutif s'engage à mener pleinement, avec détermination et sans hésitation.

Dans cet élan, un appel solennel est lancé à l'ensemble des militantes et militants afin qu'ils fassent bloc autour du président Cheick Tidjane Thiam, pour bâtir un Pdci-Rda renouvelé, renforcé et résolument tourné vers la conquête démocratique du pouvoir.