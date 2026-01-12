Cote d'Ivoire: Coalition Cap-Côte d'Ivoire - Le Mgc annonce son retrait définitif

11 Janvier 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Patrick N'Guessan

Coup de tonnerre au sein de l'opposition ivoirienne. Le Mouvement des générations capables (Mgc) a annoncé son retrait définitif de la Coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire (Cap-CI). La décision a été notifiée par courrier en date du 6 janvier 2026, adressé à Tidjane Thiam, coordonnateur de la Conférence des présidents de la Cap-CI.

Dans cette correspondance signée par la présidente du Mgc, Dr Simone Ehivet Gbagbo, le parti explique que ce retrait est la conséquence logique de divergences profondes sur les orientations stratégiques récemment adoptées par la coalition. Des choix qui, selon le Mgc, « ne s'alignent pas sur les valeurs portées par le parti ».

Initiée en avril 2023, la dynamique de regroupement des partis politiques de l'opposition avait abouti, le 10 mars 2025, à la création officielle de la Cap-Côte d'Ivoire. Le Mgc y avait joué un rôle de premier plan, sa présidente ayant assuré la fonction de porte-parole ainsi que l'intérim de certaines responsabilités au sein de la coalition.

Cependant, dans la perspective de l'élection présidentielle d'octobre 2025, Dr Simone Ehivet Gbagbo, alors candidate déclarée, avait décidé de se mettre en retrait des activités de la coalition afin de se consacrer pleinement à la campagne électorale.

Cette période a été marquée par une restructuration des instances de la Cap-CI et l'adoption de nouvelles orientations stratégiques, que le Mgc affirme ne pas partager. « En accord avec les instances de mon parti politique, j'annonce ce jour le retrait définitif du Mgc de la Cap-Côte d'Ivoire », précise la présidente du Mgc dans son courrier, mettant ainsi fin à une collaboration politique entamée près de trois ans plus tôt.

Malgré cette rupture, le ton du message reste courtois. Dr Simone Ehivet Gbagbo a tenu à adresser ses voeux de bonne année 2026 à Tidjane Thiam, à sa famille politique et à l'ensemble des acteurs de la coalition.

Ce retrait rebat les cartes au sein de l'opposition ivoirienne et relance le débat sur l'unité des forces politiques engagées dans la conquête démocratique du pouvoir à l'horizon des prochaines échéances électorales.

