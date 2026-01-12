Cote d'Ivoire: Nouveau gouvernement - Les acteurs d'une grande Côte d'Ivoire

"La Côte d'Ivoire est sans gouvernement et le Président de la République est absent. Qui gouverne alors? Mon cher, le pays est sur pilotage automatique". Cette conversation comique montre en réalité que les Institutions de la République fonctionnent. Le gouvernement dissout est, en effet, chargé d'évacuer les affaires courantes et le vice-Président est bien là. Cependant, le sujet d'un nouveau gouvernement est bien au bout des lèvres.

Entre la Coupe d'Afrique des nations qui se déroule au Maroc et les événements politiques en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont bien servis en sujets de conversation. L'équipe nationale de football, les Éléphants, a terminé finalement sa course lors de cette 35e édition de la compétition africaine. Elle est parmi les huit meilleures équipes du continent.

Généralement, les détenteurs du trophée sont dans le viseur de tous. Et ils finissent bien souvent avant d'atteindre ce niveau. Si le séjour des Éléphants prend fin dans le royaume chérifien, le peuple ivoirien est resté fier d'eux. Aujourd'hui, l'on regarde vers l'avenir. Le Mondial, dans les prochains mois. Et c'est un sujet de conversation encore, deux jours après la bataille du samedi face à l'Égypte.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le moins que l'on puisse dire, c'est que la transition générationnelle est une réalité dans cette équipe. Les jeunes à qui la confiance a été accordée ont saisi leur chance, en mouillant le maillot. Force à l'équipe nationale de football. Sur le terrain politique, c'est la trêve.

La fin d'une saison a sonné, le mercredi 7 janvier dernier. Avec la démission du Premier ministre, Robert Beugré Mambé, et partant, de l'ensemble des ministres du gouvernement. Petite remarque, c'est la première fois que l'on assiste à un si grand départ dans l'exécutif.

En effet, il a été mis fin à la mission des ministres d'État, conseillers à la Présidence, ainsi que des ministres conseillers également au Palais. Les ministres-gouverneurs n'ont pas échappé à cette opération. Ils sont touchés par la dissolution du gouvernement. Tout cela laisse croire à un grand changement au sommet de l'exécutif.

Des changements qui vont certainement prendre en compte les dernières consultations législatives. C'est d'ailleurs à cette réalité que la démission du Premier ministre et du gouvernement fait allusion. Dans l'attente, tout ce monde est chargé d'assurer la continuité des activités courantes.

Pour rester dans le langage sportif, on peut dire que, désormais, c'est le mercato. Le marché de la sélection de la nouvelle équipe gouvernementale est ouvert. Seulement qu'ici, l'on peut être concentré sur les critères qui pourraient être retenus dans le choix des nouveaux ministres. Le vocable qui sonne dans beaucoup d'esprits reste « la transition générationnelle ».

La première étape de la formation d'une nouvelle équipe ministérielle demeure la désignation d'un Premier ministre. Le sortant, Robert Beugré Mambé, sera-t-il reconduit ? Il y a deux ans et trois mois, lorsqu'il était choisi, sa mission principale était de réussir la 34e édition de la Coupe d'Afrique des nations en Côte d'Ivoire. Mission accomplie.

Non seulement, cette édition a été qualifiée d'historique pour l'engouement, la mobilisation et la parfaite organisation de l'évènement sportif, mais cerise sur le gâteau, la Côte d'Ivoire a remporté la victoire. Accrochant une troisième étoile à son palmarès.

Robert Beugré Mambé, nous l'écrivions, était l'homme du Président, à l'image de l'acteur de cinéma, Chuck Norris, dans ce film américain, où il était appelé ainsi pour les missions délicates de la République.

En effet, pour la bonne tenue des huitièmes Jeux de la Francophonie, en son temps, c'est encore Beugré Mambé qui avait été appelé pour donner un coup d'accélérateur à l'organisation. Et c'était un succès. Lui sera-t-il confié une troisième mission (jamais deux sans trois, dans ce cas) ? Laquelle ? Surtout que le pays est dans une phase de normalité régulière ?

En dehors d'une reconduite, il faut s'attendre inéluctablement à un autre visage. Bien malin, celui qui le devinera. Rappelez-vous la carte Mambé, sortie par le Chef de l'État, alors que personne ne l'avait vu venir. Tout ce qu'on peut imaginer, c'est que la carte pourrait sortir de la demi-douzaine de présidentiables. Mais qui sont-ils ?

Après la nomination d'un Premier ministre, il faudra composer l'équipe gouvernementale. Là, tous les changements sont possibles. Changements de ministres. Changements de postes ministériels pour les retenus de l'ancienne équipe. Changements de dénominations ministérielles.

L'autre question, c'est quand le pays connaîtra-t-il son nouveau gouvernement ? En tout cas, le champion d'Afrique de la 35e édition de la Can sera connu dans six jours, le dimanche 18 janvier prochain. Le champion de la Primature sortira-t-il la tête avant ou après? Le terrain politique est aussi incertain que celui du football à ce niveau de compétition. Vous remarquerez que cette réflexion comporte six questions.

Une seule personnalité a la réponse à ces différentes préoccupations. Le Président de la République, Alassane Ouattara. Et comme nous l'écrivions, il y a quelques mois, il reste un sujet difficile à traiter. Bien malin celui qui pourrait entrer dans son esprit. Et pour bien montrer qu'il reste le maître de la situation et du casting, il s'est mis à distance du « théâtre des opérations ».

En effectuant un séjour hors du pays depuis le jeudi dernier, il se donne l'espace et le temps de réflexion, sans pression, le cœur léger, de trouver les acteurs du scénario d'une grande Côte d'Ivoire.