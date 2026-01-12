Afrique: La CAF précise les modalités du tirage au sort du tour préliminaire des éliminatoires de la CAF CAN 2027

La Confédération Africaine de Football (CAF) procédera, ce mardi 13 janvier 2026 à Rabat (Maroc), au tirage au sort du tour préliminaire des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies 2027. À cette occasion, l'instance continentale a détaillé le déroulement et les mécanismes de ce tirage.

L'événement sera diffusé en direct sur CAF TV à partir de 13h00 (heure locale), soit 12h00 GMT et 14h00 heure du Caire. Ce tirage marquera le lancement officiel du processus qualificatif vers la phase finale de la CAN 2027, qui sera coorganisée par le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie.

Au total, 12 sélections nationales participeront à ce tour préliminaire. Il s'agit des équipes les moins bien classées selon le dernier classement mondial de la FIFA, tandis que 42 autres nations sont directement qualifiées pour la phase de groupes des éliminatoires.

Les 12 équipes concernées, par ordre de classement, sont : Lesotho, Burundi, Éthiopie, Eswatini, Soudan du Sud, Maurice, Tchad, São Tomé-et-Príncipe, Djibouti, Somalie, Seychelles et Érythrée.

Format du tour préliminaire

Les équipes seront réparties en deux chapeaux.

Les six équipes les mieux classées, placées dans le Chapeau 1, affronteront les six équipes les moins bien classées, regroupées dans le Chapeau 2. Les matchs se joueront en aller-retour, avec la manche aller disputée sur le terrain de l'équipe la moins bien classée.

Chapeau 1 (équipes les mieux classées)

Lesotho, Burundi, Éthiopie, Eswatini, Soudan du Sud, Maurice

Chapeau 2 (équipes les moins bien classées)

Tchad, São Tomé-et-Príncipe, Djibouti, Somalie, Seychelles, Érythrée

Mécanisme du tirage au sort

La première équipe tirée du Chapeau 1 affrontera la première équipe tirée du Chapeau 2, et ainsi de suite jusqu'à la constitution des six affiches du tour préliminaire.

À l'issue de cette phase, les six équipes victorieuses rejoindront les 42 nations déjà qualifiées pour le tirage au sort de la phase de groupes des éliminatoires de la TotalEnergies CAf CAN 2027.