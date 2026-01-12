La TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations, Maroc 2025 entre dans sa phase la plus palpitante. Après un week-end de quarts de finale riche en intensité et en rebondissements, le dernier carré est désormais connu : le Sénégal, l'Égypte, le Nigeria et le Maroc, pays hôte, ont validé leur billet pour les demi-finales.

Les deux affiches se disputeront le mercredi 14 janvier, avec quatre nations parmi les plus prestigieuses du continent encore en lice. L'Égypte, recordman avec sept titres, le Nigeria, sacré en 2013, le Sénégal, champion en 2021, et le Maroc, en quête d'un premier sacre continental depuis 1976, se disputeront une place en finale.

L'Égypte a arraché le dernier ticket samedi soir en venant à bout du tenant du titre, la Côte d'Ivoire, au terme d'un match haletant remporté 3-2. Un succès qui met fin au règne des Éléphants et propulse les Pharaons vers une demi-finale de prestige face au Sénégal. Les Lions de la Teranga avaient été les premiers à se qualifier pour le dernier carré grâce à une victoire maîtrisée 1-0 contre le Mali, vendredi. Les deux équipes s'affronteront à Tanger mercredi à 18h00 (heure locale).

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

À Rabat, le Maroc poursuit sa marche en avant. Solides et inspirés, les Lions de l'Atlas ont dominé le Cameroun 2-0 pour rester invaincus à domicile et entretenir l'espoir d'un sacre historique devant leur public.

Le dernier carré est complété par le Nigeria, auteur d'une prestation pleine de maîtrise pour écarter l'Algérie 2-0 à Marrakech. Les Super Eagles retrouveront le pays hôte dans un choc très attendu, mercredi soir à Rabat, pour une place en finale.

Programme des demi-finales - TotalEnergies CAF AFCON Morocco 2025 (heures GMT)

Mercredi 14 janvier 2026

17h00 : Sénégal - Égypte, Grand Stade de Tanger, Tanger

20h00 : Maroc - Nigeria, Stade Moulay Abdellah, Rabat