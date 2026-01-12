Afrique: Réalisme pharaonique, désillusion ivoirienne

L'Égypte s'est qualifiée pour la demi-finale de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations 2025

Les Pharaons seront opposés aux Lions de la Teranga, mercredi à Tanger

L'autre demi-finale se jouera entre le Maroc et le Nigeria, mercredi à Rabat

Égypte - Côte d'Ivoire : 3-2

Buteurs : O.Marmoush (4e), R. Rabia (32e), M.Salah (52e)/ A. Fatou csc 40e, G.Doué (73e)

Au Grand Stade d'Agadir, l'Égypte a résisté à la vague ivoirienne pour arracher une victoire renversante (3-2), au terme d'un quart de finale haletant où l'efficacité des Pharaons a fait la différence face à la domination territoriale des Éléphants.Dès la 4e minute, Omar Marmoush donnait le ton. Servi par Emam Ashour, l'attaquant de Manchester City profitait d'un appel tranchant pour ajuster le gardien ivoirien et ouvrir le score. La Côte d'Ivoire prenait pourtant rapidement le contrôle du ballon, installant un siège autour de la surface égyptienne.

Diallo et Diomandé multipliaient les centres, Guessand tentait sa chance, mais El Shenawy et sa défense pliaient sans rompre. Contre le cours du jeu, Ramy Rabia doublait la mise à la 32e minute d'une tête parfaitement placée sur corner de Salah (2-0). Loin d'être assommés, les Ivoiriens étaient enfin récompensés lorsque Yan Diomandé provoquait le but contre son camp de Fatouh (40e), relançant totalement la rencontre.

Au retour des vestiaires, la Côte d'Ivoire repartait avec la même intensité, mais c'est encore l'Égypte qui frappait.

Sur la première vraie occasion du second acte, Mohamed Salah, parfaitement servi par Ashour, envoyait une frappe sèche pour inscrire son quatrième but du tournoi (47e, 3-1). Les hommes d'Émerse Faé ne renonçaient pas. Kessié, Fofana et Diallo poussaient, jusqu'à ce que Guéla Doué réduise l'écart à la 73e minute après une situation confuse dans la surface (3-2).

Les dernières minutes furent un siège ivoirien. Corners, centres et ballons aériens s'abattaient sur la surface des Pharaons, transformée en forteresse rouge. El Shenawy, averti pour gain de temps, et sa défense tenaient bon jusqu'au bout.

Dominée mais terriblement réaliste, l'Égypte s'offre la Côte d'Ivoire et poursuit sa route où elle rencontrera le Sénégal, mercredi à Tanger.

Les déclarations d'après-match

Mohamed Salah, TotalEnergies Homme du Match : "Très content et heureux de jouer avec ces gars. Nous voulons toujours donner de la joie aux fans égyptiens et nous pensons que nous pouvons gagner tous les matchs avec cet état d'esprit.

C'était un match difficile. Les Ivoiriens ont gagné la CAN la dernière fois chez eux. Ils ont joué aujourd'hui en champions aussi. Mais on a tout donné et je suis content qu'on soit parvenu à nous qualifier.

Je donne toujours tout pour mon équipe. J'essaye d'apporter mon expérience pour qu'on réussisse de grandes choses. Je dis toujours aux coéquipiers de toujours tout donner dès qu'ils entrent sur le terrain. C'est très important pour ne pas avoir des regrets"

Emerse Fae, sélectionneur de la Côte d'Ivoire : "Nous sommes frustrés par le résultat de ce soir. On avait préparé nos joueurs pour affronter cette équipe égyptienne mais on a fait beaucoup trop d'erreurs à des moments importants du match pour espérer les éliminer.

Ce qui nous fait mal ce soir, ce sont ces erreurs. On a mis du temps à rentrer dans le match. Je regrette de prendre le premier but aussi tôt. De même que le second. Nous avons bien réagi en revenant à 2-1 avant la mi-temps. Mais c'est le troisième but qui nous met dans des problèmes. C'est difficile d'expliquer ces erreurs de concentration. On va continuer à travailler pour préparer la Coupe du Monde."

Hossam Hassan, sélectionneur de l'Egypte : "Depuis que nous sommes là, j'ai toujours dit que chaque match est comme une finale pour nous. C'est de cette façon que nous abordons tous nos matchs. Chaque match est différent et nous nous adaptons à chaque adversaire.

Je suis très heureux de notre qualification. Les joueurs ont tout donné et je suis fier d'eux.

Notre préparation a fait la différence. On savait qu'ils étaient champions en titre. On les a respecté et on a mis un plan de jeu en place. Ce qui a marché aujourd'hui. C'est vrai qu'on a aussi fait des erreurs dans le match qui nous ont coûté deux buts mais nous avons marqué trois. Cependant, nous allons corriger ces lacunes pour les prochains matchs"