Afrique: Osimhen et Akor propulsent le Nigeria dans le dernier carré

Le Nigeria s'est qualifié la demi-finale de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations 2025

Les Super Eagles rencontreront les Lions de l'Atlas, mercredi à 21h au stade Moulay Abdellah à Rabat

Le dernier ticket pour le dernier carré se jouera entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte

Algérie 0-2 Nigeria

Buteurs : V. Osimhen (47e), A.Akor (57e)

Le Nigeria a frappé au bon moment. Face à une Algérie longtemps solide, les Super Eagles ont fait parler leur puissance et leur réalisme pour s'imposer 2-0 et décrocher leur billet pour les demi-finales de la CAN 2025.

Pendant quarante-cinq minutes, le duel est resté fermé, presque tendu. L'Algérie, bien organisée autour de son bloc médian, a contenu les vagues nigérianes, même si Osimhen et Lookman ont déjà fait planer une menace permanente dans la surface. Les Fennecs ont tenté de sortir en transitions rapides, sans véritablement inquiéter Nwabali. À la pause, tout restait à faire.

Cependant, le match a basculé dès la reprise. À la 47e minute, Victor Osimhen s'est élevé plus haut que tout le monde pour catapulter de la tête un centre millimétré d'Onyemaechi. Le but libérait le Nigeria et brisait l'équilibre précaire de la rencontre.

Dix minutes plus tard, les Super Eagles ont appuyé là où cela faisait mal. Osimhen, encore lui, a parfaitement lancé Akor Adams dans le dos de la défense. L'attaquant n'a pas tremblé : crochet sur le gardien et frappe dans le but vide (57e).

L'Algérie a bien tenté de réagir, avec plus de ballons dans les trente derniers mètres, mais sans la justesse ni la percussion nécessaires pour bousculer une défense nigériane solide et disciplinée. Le Nigeria, lui, a géré avec maturité, coupant le rythme et fermant les espaces.

Efficaces, puissants et cliniques après la pause, les Super Eagles poursuivent leur route. Et arrivent dans le dernier carré avec l'allure d'un sérieux prétendant, ils affronteront d'ailleurs le Maroc, pays hôte de la compétition, mercredi à 21h à Rabat, pour une place en finale.

Les déclarations d'après-match

Victor James Osimhen (Nigeria) - TotalEnergies Homme du Match : « J'ai marqué et j'ai délivré une passe décisive, mais l'essentiel n'est pas là. Ce qui compte, c'est la performance collective de l'équipe nationale. Nous avons battu une très bonne équipe algérienne, avec des joueurs de grand talent.De mon côté, j'ai essayé de peser sur le match en m'appuyant sur mon expérience des précédentes Coupes d'Afrique. Il ne s'agit pas seulement d'inscrire des buts décisifs, mais d'influencer le jeu, d'aider l'équipe à gagner. C'est cela, le plus important en sélection. Je cherche en permanence à progresser, mentalement comme physiquement. »

Eric Sékou Chelle - Sélectionneur du Nigeria : « Les joueurs sont très heureux, et je suis extrêmement fier d'eux. Le match a été un vrai plaisir à vivre. Depuis que j'ai pris la tête de cette sélection, nous avons beaucoup travaillé, notamment lors de la préparation. Les principes que je voulais mettre en place sont visibles dans cette équipe, et il faut continuer dans cette voie.Cette victoire face à l'Algérie est méritée. C'était un grand match, et je suis très satisfait du résultat. Maintenant, un autre défi nous attend. Nous allons nous y préparer. Le Maroc est une équipe très forte, et il y aura une pression particulière face au pays hôte. Que le meilleur gagne. Je suis fier que nous affrontions le Maroc et j'espère que ce sera un grand match. »

Vladimir Petković - Sélectionneur de l'Algérie : « Je félicite le Nigeria, qui a mérité sa victoire. L'adversaire a été supérieur. Nous n'avons pas réussi à entrer vraiment dans notre match et à rester suffisamment concentrés.Sans entrer dans trop de détails, le Nigeria a été meilleur que nous dans de nombreux domaines. Il nous a manqué beaucoup de choses. Nous voulions contrôler le jeu, mais l'adversaire nous en a empêchés. Les Nigérians ont montré toute la qualité individuelle dont ils disposent, et sur le plan physique, nous étions en dessous. En seconde période, nous avons essayé de réagir, mais nous n'avons jamais trouvé le niveau nécessaire offensivement.

Les joueurs sont très déçus et touchés par cette élimination. Ils ont pourtant réalisé un bon tournoi. La compétition est terminée pour nous, une autre va arriver. Il faut garder la tête haute malgré cette sortie. »