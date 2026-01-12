Afrique: Nigeria-Algérie - Marrakech comme théâtre d'un choc continental

Le Grand Stade de Marrakech s'apprête à accueillir, ce samedi, l'un des quarts de finale les plus attendus de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations 2025. Nigeria et Algérie, deux références majeures du football africain, se retrouvent face à face dans une affiche où l'histoire, la puissance et l'ambition se croisent dans un duel à élimination directe qui ne laisse aucune place à l'erreur.

À ce stade de la compétition, les calculs n'ont plus leur place. Chaque ballon, chaque transition, chaque décision peut faire basculer le destin. Le Nigeria arrive avec l'assurance d'un groupe en pleine montée en puissance, porté par l'intensité et une préparation méthodique. En face, l'Algérie avance avec l'expérience, la maturité et la mémoire des grands rendez-vous, déterminée à prolonger son aventure.

Ce qui a été dit :

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Éric Chelle - Sélectionneur du Nigeria : "Nous avons eu une séance d'entraînement avant-hier, une autre hier, et nous allons encore nous entraîner ce soir. Nous réfléchissons constamment à la manière dont nous voulons jouer ce match. Affronter une grande équipe dans un quart de finale est toujours spécial. Tout le monde est motivé, et bien sûr, nous voulons gagner. Dans ce genre de rencontres, tout se joue sur des détails. C'est du 50-50, et la décision se fera après le match."

Moses Simon - Joueur du Nigeria : "C'est un grand match, face à une grande équipe. Nous sommes tous très motivés. Nous savons ce que représente ce quart de finale. Nous respectons l'Algérie, mais nous avons confiance en notre équipe et en nos qualités. »

Vladimir Petković - Sélectionneur de l'Algérie : "Pour ce type de match, la préparation mentale ne suffit pas, la préparation physique est très importante. Nous avons travaillé pour arriver prêts physiquement et prolonger l'aventure entamée il y a quelques jours face à un adversaire très fort, considéré par beaucoup comme l'un des favoris du tournoi. Le mental est également fondamental. Je suis convaincu que mes joueurs savent souffrir, qu'ils sont capables de tenir dans les moments difficiles. Cela sera déterminant dans ce quart de finale. Nous avons connu certaines difficultés, liées notamment à des problèmes physiques ou de santé, mais nous avons choisi de voir ces situations comme des opportunités pour nous adapter. Nous préparons ce match avec un état d'esprit positif, sans regarder en arrière."

Riyad Mahrez - Joueur de l'Algérie : "Ce genre de match se joue sur des détails. Nous connaissons la qualité du Nigeria, mais nous connaissons aussi la valeur de notre équipe. L'expérience est importante, mais elle doit être accompagnée d'un engagement collectif total. Dans un quart de finale, chaque erreur peut être décisive. L'ambiance rappelle par moments celle de 2019, lorsque nous avions remporté la Coupe d'Afrique, mais le contexte est différent. Le groupe a changé. Ce que nous avons fait jusqu'ici est bien, mais ce n'est pas encore suffisant. L'essentiel est d'être prêts à 100 % et de tout donner pour gagner. Nous jouons pour notre pays et pour nos supporters. Nous savons ce que cela représente, et nous ferons tout sur le terrain pour aller chercher la qualification."

La stat avant-match

Nigeria et Algérie se sont affrontés 23 fois toutes compétitions confondues : 10 victoires nigérianes, 8 algériennes et 5 nuls.

En compétitions officielles, l'équilibre est total (8 victoires chacune, 5 nuls).

Sur terrain neutre, les deux équipes sont à égalité parfaite.

Dernier duel en phase finale de la CAN : Algérie 2-1 Nigeria en 2019.