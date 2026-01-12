Afrique: Égypte vs Côte d'Ivoire - Un choc d'adversaires familiers, de rêves et d'histoire

L'Égypte et la Côte d'Ivoire se connaissent bien. Lorsque ces deux poids lourds du continent s'affronteront en quarts de finale de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations, Maroc 2025 au Grand Stade d'Agadir, ce sera un nouveau chapitre d'une rivalité forgée par l'histoire, le prestige et un profond respect mutuel.

Cette rencontre incarne à la fois l'ambition et l'héritage. La Côte d'Ivoire arrive avec la ferme intention de défendre son titre continental, tandis que l'Égypte, en quête d'histoire, vise un huitième sacre qui consoliderait son statut de nation la plus titrée de la compétition.

Au-delà de la rivalité entre les équipes, un duel tout aussi captivant se jouera sur le banc de touche. Hossam Hassan, de l'Égypte, et Emerse Faé, de la Côte d'Ivoire, se connaissent bien, s'étant croisés sur le terrain en tant que joueurs lors de la CAN 2006 en Égypte.

Ils se sont d'abord affrontés en phase de groupes, puis une nouvelle fois en finale. À chaque fois, c'est Hassan qui s'est imposé : il a délivré deux passes décisives lors d'une victoire 3-1 en phase de groupes avant de soulever le trophée après une séance de tirs au but haletante en finale.

En réalité, Hassan affiche un bilan parfait contre la Côte d'Ivoire en tant que joueur, remportant leurs quatre confrontations -- un passé qui lui donne confiance, même s'il reconnaît que ce nouveau duel représente un défi totalement différent.

Hassan s'appuie sur l'histoire, mais met en garde contre le danger

Tout en reconnaissant la qualité de son adversaire, Hassan aborde ce quart de finale porté par la conviction plutôt que par la nostalgie. Il sait que les succès passés n'offrent aucune garantie, un sentiment partagé par l'attaquant Mahmoud "Trezeguet" Hassan.

« C'est une équipe très solide, comme elle l'a démontré tout au long de la compétition, a déclaré Trezeguet. Ce ne sera pas un match facile pour nous, mais nous croyons en notre esprit d'équipe et à notre effort collectif. Ils ont de bons attaquants, et nous avons des défenseurs tout aussi performants : ce sera un vrai duel».

Trezeguet lui-même reste incertain après s'être blessé lors de la victoire de l'Égypte contre le Bénin en huitièmes de finale. Il devra obtenir un feu vert médical de dernière minute pour participer à ce choc sous les projecteurs samedi.

Le latéral gauche Mohamed Hamdi est également un sujet d'inquiétude après avoir dû quitter le terrain lors du même match.

La Côte d'Ivoire s'adapte, se recentre et y croit

De leur côté, les Ivoiriens ont effectué le trajet de trois heures en bus entre Marrakech et Agadir, une ville qu'ils découvrent dans ce tournoi. L'entraîneur Faé a admis que l'arrivée semblait « un peu étrange », mais insiste sur la nécessité d'une adaptation rapide.

Les Ivoiriens affrontent un passé redoutable, n'ayant battu l'Égypte qu'une seule fois en 12 confrontations précédentes en CAN. Leurs souvenirs face aux Pharaons sont souvent douloureux, notamment cette défaite en quart de finale en 1998 au Burkina Faso, où l'Égypte s'était à nouveau imposée aux tirs au but après un match nul et vierge.

Faé et ses joueurs sont déterminés à ce que l'histoire ne se répète pas.

Ce quart de finale revêt aussi une dimension personnelle pour Faé, qui savoure l'occasion de retrouver Hassan -- cette fois en tant qu'entraîneurs adverses -- près de vingt ans après leur dernière opposition en CAN comme joueurs.

L'autorité de la Côte d'Ivoire dans ce tournoi est indéniable. Leur victoire éclatante 3-0 contre le Burkina Faso en huitièmes de finale a envoyé un message clair : les champions sont là pour défendre leur titre.

« Ce fut un match difficile, mais nous avons montré notre valeur », a déclaré le défenseur Odilon Kossounou. « Nous attendons le même défi face à l'Égypte. C'est une bonne équipe que nous respectons, mais nous avons de l'ambition : celle d'atteindre les demi-finales ».

À Agadir, histoire, fierté et destinée s'affrontent -- un seul géant poursuivra sa quête de gloire continentale.

Déclarations d'avant-match

Hossam Hassan - Sélectionneur de l'Égypte : « Notre ambition est immense et chaque match est une finale, quel que soit l'adversaire. Je respecte la Côte d'Ivoire car ce sont les champions en titre et une grande équipe. Mais nous avons aussi confiance en nous. Je dispose d'excellents joueurs en qui j'ai foi, et nous travaillerons comme nous l'avons toujours fait pour remporter la victoire et rendre heureux notre peuple égyptien. Nous les avons analysés depuis leur premier match et leur façon de jouer ; nous savons à quoi nous attendre. Nous avons notre style et nous sommes prêts ».

Emerse Faé - Sélectionneur de la Côte d'Ivoire : « Toute la semaine, j'ai reçu des photos de l'époque où je jouais contre l'entraîneur Hassan, et c'est toujours amusant. C'est étrange, mais ce sera un plaisir de l'affronter désormais en tant qu'entraîneur. En 2006, ils étaient presque identiques à aujourd'hui, et je pense que l'Égypte a toujours été ainsi : ils ont l'air en difficulté, mais ils trouvent toujours un moyen de gagner. Je comprends très bien leur football, et après les avoir observés dans ce tournoi, seuls le maillot et les joueurs ont changé, mais c'est la même Égypte que j'ai affrontée en 2006. Mais nous sommes prêts. Pour remporter la CAN, il faut être prêt à affronter n'importe qui à tout moment ».

La stat d'avant-match

L'Égypte a remporté sept matchs de CAN contre la Côte d'Ivoire, son meilleur total face à une équipe. Les sept défaites de la Côte d'Ivoire contre l'Égypte en CAN constituent son plus grand nombre de revers contre une même sélection.

Il s'agit de leur deuxième affrontement en quarts de finale (après 1998) et de leur cinquième duel en phase à élimination directe au total. Trois de ces matchs se sont soldés par un 0-0 et ont été tranchés aux tirs au but, tous remportés par l'Égypte (quarts 1998, finale 2006, 8e 2021).

Seule une des quatre rencontres à élimination directe a vu des buts : la victoire 4-1 de l'Égypte en demi-finale en 2008.