Malgré la fermeté récemment affichée par le Premier ministre qui a réaffirmé la position du gouvernement contre toute restructuration de la dette, les eurobonds sénégalais, en particulier ceux arrivant à échéance en 2028, continuent d'évoluer favorablement.

Cette dynamique haussière constitue un indicateur qui interroge sur l'évolution de la perception des marchés financiers internationaux à l'égard de la situation économique et financière du pays. La question de savoir si le Sénégal est-il en train de regagner, progressivement, la confiance des investisseurs internationaux mérite d'être examinée à la lumière du comportement des eurobonds, notamment ceux dont l'échéance est fixée à 2028, à la suite de la dernière sortie du Premier ministre, Ousmane Sonko.

Lors d'un point de presse tenu le jeudi 8 janvier dernier, en marge d'une rencontre avec son homologue mauritanien à Dakar, le chef du gouvernement a rappelé que « le Sénégal ne veut pas d'une restructuration de la dette ». Il a précisé qu'il s'agissait de la position officielle de l'État du Sénégal, partagée par l'ensemble des autorités compétentes, y compris le président de la République ainsi que les ministères chargés des Finances et de l'Économie. Poursuivant son propos, Ousmane Sonko a également critiquant le silence du Fonds monétaire international (FMI), estimant que l'institution, porte, selon lui, porte une part de responsabilité dans la situation actuelle.

Alors que certains observateurs redoutaient un impact négatif de ces déclarations sur les obligations souveraines du Sénégal libellées en dollars, à l'image des tensions observées après la révélation de la dette non déclarée, cette crainte ne semble pas s'être matérialisée.

Les eurobonds sénégalais arrivant à échéance en 2028 poursuivent leur progression avec une hausse estimée à environ 6,5 % depuis le début de l'année 2026. Cette évolution alimente naturellement le débat. Elle peut être interprétée soit comme le signe d'un retour progressif de la confiance des investisseurs internationaux, soit l'expression d'une relative convergence être les marchés financiers et les autorités sénégalaises sur le refus d'une restructuration de la dette souveraine.