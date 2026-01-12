Répondant à une question la polémique née du recrutement de 59 enseignants-chercheurs et chercheurs sénégalais par la République de Guinée, le Professeur Souleymane Bachir Diagne prône un encadrement de la mobilité académique.

Il était l'invité de l'émission «Point de vue» sur la RTS, hier dimanche. Pour le Professeur Souleymane Bachir Diagne, qui s'est dit surpris par la manière dont la question a été formulée dans l'espace public, l'idée d'un «exode des cerveaux» vers la Guinée paraît pour le moins curieuse. Il est temps de penser la mobilité académique de manière structurée, à l'échelle nationale, régionale et internationale. C'est l'appel lancé par le Professeur Souleymane Bachir Diagne, reprenant l'analyse de Papa Abdoulaye Seck, en réaction à l'actualité sur le recrutement de 59 enseignants-chercheurs et chercheurs sénégalais par la République de Guinée.

Cette affaire qui fait l'objet de controverses et a amené le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (MESRI), Pr Daouda Ngom, à recadrer le débat, invoquant notamment le principe d'exclusivité de l'emploi dans l'enseignement supérieur public. L'universitaire reste convaincu qu'une mobilité encadrée, régulée et assumée peut être une richesse pour les systèmes universitaires africains, à condition qu'elle ne se fasse ni dans la confusion ni au détriment des institutions d'origine.

D'ailleurs, Pr S. B. Diagne dit avoir été surpris par la manière dont la question a été formulée dans l'espace public. Pour lui, l'idée d'un «exode des cerveaux» vers la Guinée paraît pour le moins curieuse. «On ne voit pas très bien les universitaires sénégalais décider de s'exiler ou d'aller s'installer durablement en Guinée», note-t-il. Non sans inviter à dépasser les lectures sensationnalistes.

Le Professeur Diagne relève qu'à y regarder de plus près, le fond de l'affaire concerne plutôt la réponse, par un certain nombre d'universitaires sénégalais, à un appel d'offres lancé par les autorités guinéennes. Cependant les modalités de ces recrutements, la nature des contrats, la durée des missions, l'inscription ou non dans la fonction publique guinéenne restent floues.

Se voulant plus rassurant, Pr Diagne souligne que la liste des enseignants concernés dissipe toutefois toute crainte d'un départ définitif : il s'agit de profils hautement qualifiés, notamment dans les domaines stratégiques des sciences, des technologies, de l'ingénierie et des mathématiques, dont l'expertise demeure essentielle pour le Sénégal.

Le Philosophe insiste sur le fait que rien n'indique que ces universitaires aient vocation à abandonner leurs postes au Sénégal. Il s'agit davantage d'un concours ponctuel à l'enseignement supérieur guinéen auquel ont participé : les vacataires, qui peuvent légitimement chercher de meilleures opportunités, les enseignants à la retraite, libres de poursuivre leur carrière ailleurs, et enfin ceux qui sont titulaires dans les universités sénégalaises, dont le cas soulève naturellement des interrogations institutionnelles.

«Il est tout naturel pour la tutelle de vouloir savoir...»

Et de relever que c'est précisément à ce niveau que se situe, la préoccupation légitime de la tutelle. Le fait que certains enseignants aient répondu directement à l'appel d'offres, sans passer par les canaux officiels, pose la question du cadre. Pour Souleymane Bachir Diagne, une telle mobilité académique gagnerait à s'inscrire clairement dans le protocole d'accord de coopération universitaire déjà existant entre le Sénégal et la Guinée. «Il est tout naturel pour la tutelle de vouloir savoir dans quel cadre des enseignants sénégalais interviennent dans un pays frère, et ce qu'il advient de leur charge de travail au Sénégal», déclare-t-il.

La tentation d'une «carrière horizontale»

S'agissant du principe de l'exclusivité de l'emploi, Pr, Diagne est formel : on ne peut être titulaire de deux postes à la fois. Il s'agit d'une règle universelle dans le monde académique qui justifie pleinement les interrogations du ministère sur la nature des contrats proposés par la Guinée et sur leur compatibilité avec les obligations professionnelles des intéressés au Sénégal.

Par contre, l'universitaire qui trouve que cette polémique peut être l'occasion d'une réflexion plus large sur la mobilité académique, a salué les analyses de l'ancien recteur de l'UCAD, Pr Ibrahim Thioub et du Docteur Papa Abdoulaye Seck, qui ont replacé le débat dans une perspective systémique.

Aussi a-t-il alerté sur la tentation d'une «carrière horizontale», qui consiste à multiplier les engagements pour élargir ses revenus, au détriment de la progression académique classique fondée sur la recherche, la publication et l'élévation aux grades supérieurs. Une telle logique qui finit par affecter la productivité intellectuelle et la qualité de la recherche scientifique.