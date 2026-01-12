Sénégal: Bambey / Projet du port sec de Ngogom - Le collectif «Samm sunu moomel» dit niet

Les populations des villages de Silane, Mbarry et Keur Mor Selle plus connu sous le nom de Tawa, réunies autour du collectif «Samm sunu moomel», ont fait face à la presse. Elles s'opposent à la volonté de Pape Momar Ngom, le maire de Ngogom, de mettre en place un port sec sur une superficie de 100 hectares dans cette zone du département de Bambey.

Les populations des villages de Silane, Mbarry et Keur Mor Selle, réunies autour du collectif «Samm sunu moomel», s'opposent avec la dernière énergie au projet de mise en place d'un port sec près de l'autoroute à péage Thiès-Touba. Daouda Faye, le président de l'Asc Tawa, membre du collectif explique : «cela fait deux à trois ans, le maire de Ngogom, Pape Momar Ngom, est venu au niveau des villages environnants annoncer sa volonté d'installer un dépôt port sec de 100 hectares. Tous les villages riverains du rond-point ont manifesté leur désaccord. Nous pratiquons l'agriculture et l'élevage. Nous n'allons pas céder nos terres à une entreprise privée».

Et d'ajouter : «si le projet réussit, tous les habitants de Tawa seront déguerpis et on n'aura pas où aller avec nos enfants, nos animaux domestiques. Mais aussi comment nous allons pu survivre ? Ce que nous n'accepterons pas. La construction de l'autoroute à péage nous avait dépossédé de nos terres, sans pour autant que les impenses soient payées».

Et Saliou Ngom, un notable de la même localité, de rappeler que «le maire nous avait convoqué en réunion à Ngogom. Mais ce qu'il nous avait dit est totalement diffèrent de la réalité qui est toute autre». Si le projet réussi, la localité de Tawa sera délocalisée, selon Ousseynou Sène, membre du collectif. «Ce projet est impensable», a-t-il martelé. Le collectif menace d'y mettre le prix de leur vie au cas où la commune engagerait le bras de fer. «Accepter ce projet, c'est signer la fin des activités agricoles dans cette partie du département», a-t-il conclut.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn