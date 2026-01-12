Sénégal: Diourbel / Cérémonie de mémorisation du coran - Roukhou Coky veut des terres de culture

Le «daara» Roukhou Coki a abrité, hier dimanche, une cérémonie de sortie des talibés ayant mémorisé le Saint Coran. Ce «daara» de 1100 pensionnaires veut s'inscrire dans une dynamique de souveraineté alimentaire. Mais la question de l'accès aux terres pose problème.

38 apprenants oyant mémorisé le Saint Coran ont été célébrés au niveau du «daara» Rokhou Coki, hier dimanche. La particularité de ce «daara» de 1100 pensionnaires, c'est est la gratuité de la scolarité, selon Serigne Mbacké Touré, un ancien pensionnaire du «daara». «Des règles de conduite ont été établies. On leur interdit d'aller au stade, de regarder la télévision, de jouer au football. Il leur est seulement demandé de se concentrer à la mémorisation du Coran. La formation dure au moins 5 ans».

Toutefois, soutient-il, «le daara a besoin de terres pour pouvoir cultiver, en vue d'assurer sa propre autosuffisance alimentaire. Nous avons besoin d'espace pour pouvoir construire un poste de santé et une mosquée, nourrir les talibés». Le ministre de l'Urbanisme, Balla Moussa Fofana, a offert une boulangerie au «daara» Rokhou Coki. Un geste hautement salué par Madame Marie Dème, «Ndeyou Daara». Elle propose la mise en place d'une cantine pour fournir des repas et éradiquer la mendicité.

Pour le ministre Balla Moussa Fofana, le chef de l'État et son Premier ministre ont placé la souveraineté comme étant l'élément clé de notre développement. Cette souveraineté nécessite une éducation civique qui passe par une éducation religieuse.

«Un être humain qui ne connait pas sa place dans l'humanité qui ne connait pas son rapport avec son créateur ne pourra pas connaître ses rapports avec ses semblables et son devoir envers la République et envers son pays», déclare le ministre. C'est le sens de «notre action, notre accompagnement de ces foyers religieux qui font la conservation et la transformation du plus grand des savoirs qui est le savoir de Dieu».