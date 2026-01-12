Tunisie: Biodiversité - Partenariat scientifique pour la protection des élasmobranches au pays

Tunis — Une convention de partenariat a été récemment signée entre l'Association Tunisienne de la Vie Sauvage et le Laboratoire de Recherche en Biodiversité, Parasitologie et Écologie des Écosystèmes Aquatiques, relevant de la Faculté des Sciences de Tunis, pour la protection des élasmobranches en Tunisie.

D'aprés l'association, ce partenariat s'inscrit dans le cadre d'un projet dédié à la protection des élasmobranches, financé par la Fondation Rufford (The Rufford Foundation). Il a pour objectif de renforcer la collaboration scientifique dans plusieurs domaines clés, notamment la parasitologie et la génétique moléculaire, au service de la conservation de la biodiversité.

D'après le WWF Afrique du Nord, plus de la moitié des espèces de requins et de raies de la Méditerranée sont menacées ; près d'un tiers sont proches de l'extinction. La région a connu un niveau élevé de disparition locale au cours du dernier siècle, en particulier dans le Nord. Cependant, plusieurs zones du Sud présentent un intérêt imminent pour la conservation des élasmobranches. Ces zones ne sont pas seulement importantes pour l'augmentation des populations au niveau local, mais pourraient soutenir le rétablissement des populations d'élasmobranches dans toute la Méditerranée à long terme.

L'une des zones les plus importantes pour les élasmobranches en Méditerranée est le Golfe de Gabès en Tunisie. C'est une zone très productive avec une grande biodiversité, considérée comme l'une des plus importantes nurseries d'élasmobranches. Malgré tous ces avantages, le nombre d'espèces de requins et de raies menacées et en danger critique d'extinction tend vers la diminution en raison de l'absence de mesures de gestion spécifiques pour les pêcheries d'élasmobranches et les pêcheries saisonnières dans cette région.

La Fondation Rufford, anciennement la Fondation Rufford Maurice Laing, est une fiducie basée au Royaume-Uni qui finance des projets de conservation de la nature par de petites ou moyennes organisations dans les pays en développement.