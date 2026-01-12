Tunisie: Biodiversité - Partenariat scientifique pour la protection des élasmobranches au pays

12 Janvier 2026
Tunis Afrique Presse (Tunis)
Par IG

Tunis — Une convention de partenariat a été récemment signée entre l'Association Tunisienne de la Vie Sauvage et le Laboratoire de Recherche en Biodiversité, Parasitologie et Écologie des Écosystèmes Aquatiques, relevant de la Faculté des Sciences de Tunis, pour la protection des élasmobranches en Tunisie.

D'aprés l'association, ce partenariat s'inscrit dans le cadre d'un projet dédié à la protection des élasmobranches, financé par la Fondation Rufford (The Rufford Foundation). Il a pour objectif de renforcer la collaboration scientifique dans plusieurs domaines clés, notamment la parasitologie et la génétique moléculaire, au service de la conservation de la biodiversité.

D'après le WWF Afrique du Nord, plus de la moitié des espèces de requins et de raies de la Méditerranée sont menacées ; près d'un tiers sont proches de l'extinction. La région a connu un niveau élevé de disparition locale au cours du dernier siècle, en particulier dans le Nord. Cependant, plusieurs zones du Sud présentent un intérêt imminent pour la conservation des élasmobranches. Ces zones ne sont pas seulement importantes pour l'augmentation des populations au niveau local, mais pourraient soutenir le rétablissement des populations d'élasmobranches dans toute la Méditerranée à long terme.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'une des zones les plus importantes pour les élasmobranches en Méditerranée est le Golfe de Gabès en Tunisie. C'est une zone très productive avec une grande biodiversité, considérée comme l'une des plus importantes nurseries d'élasmobranches. Malgré tous ces avantages, le nombre d'espèces de requins et de raies menacées et en danger critique d'extinction tend vers la diminution en raison de l'absence de mesures de gestion spécifiques pour les pêcheries d'élasmobranches et les pêcheries saisonnières dans cette région.

La Fondation Rufford, anciennement la Fondation Rufford Maurice Laing, est une fiducie basée au Royaume-Uni qui finance des projets de conservation de la nature par de petites ou moyennes organisations dans les pays en développement.

Lire l'article original sur Tunis Afrique Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 Tunis Afrique Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.