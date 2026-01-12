Togo: Le repos togolais - Une valeur intouchable

12 Janvier 2026
Togonews (Lomé)

Au Burkina Faso, le nombre de jours fériés va passer de 15 à 11, une réforme qui permettrait d'économiser 17 milliards de Fcfa, révèle lundi le journal L'Economiste. Une décision courageuse... ou téméraire, selon le point de vue.

Les autorités burkinabè ont fait leurs calculs : quatre jours fériés en moins égalent 17 milliards de économisés. La logique est implacable. Moins de jours chômés, plus de productivité, plus de recettes pour l'État. Sur le papier, c'est brillant.

Mais pas question d'envisager une mesure similaire au Togo où les congés sont sacrés. Littéralement sacrés, d'ailleurs, puisqu'une bonne partie des jours fériés célèbrent des fêtes religieuses que personne n'oserait toucher.

Supprimer un jour férié au Togo ? Autant proposer de déplacer le Mont Agou ou de rebaptiser le fleuve Mono. Certaines choses ne se discutent tout simplement pas. Les jours de repos font partie de ces acquis sociaux intouchables, gravés dans le marbre du consensus national.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.