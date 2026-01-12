Sénégal: Un PSD pour une gestion durable des ressources humaines de l'État

Dakar — Le Plan stratégique de développement (PSD) de la Direction générale de la Fonction publique (DGFP) présenté, lundi, se veut un document de référence, d'orientation et de planification destiné à améliorer durablement la gestion des ressources humaines de l'Etat, a souligné le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du Service public, Olivier Boucal.

"Le Plan stratégique de développement de la Direction générale de la Fonction publique est un document de référence, d'orientation et de planification des ressources humaines de l'État", a déclaré le ministre. Olivier Boucal présidait l'atelier de validation du Plan stratégique de développement (PSD) de la Direction générale de la Fonction publique (DGFP) à l'horizon 2029.

Cet atelier s'est déroulé en présence de représentants du Bureau Organisation et Méthodes (BOM), de la Direction Générale de la Planification et des Politiques économiques (DGPPE), de la Direction Générale du Budget (DGB), du Bureau Opérationnel de Coordination et de Suivi (BOCS), de la COSYDEP, ainsi que des ministères sectoriels, entre autres. Selon le ministre, ce document, très attendu, permettra de planifier plus efficacement la gestion des ressources humaines et de mettre en place un dispositif de suivi-évaluation plus performant.

Olivier Boucal a relevé plusieurs difficultés persistantes dans la gestion des ressources humaines au plan national, notamment l'absence de données exhaustives sur les effectifs de l'Etat. Il a également pointé les insuffisances dans la remontée des informations par les ministères sectoriels, limitant ainsi la capacité de la Fonction publique à assurer un suivi régulier. Face à ces constats, M. Boucal a estimé nécessaire d'opérer des changements profonds et d'instaurer une gestion plus rigoureuse des ressources humaines, soulignant que le PSD de la DGFP a été conçu comme un cadre fédérateur impliquant l'ensemble des parties prenantes.

Il a rappelé que la gestion des ressources humaines est une responsabilité partagée, le ministère de la Fonction publique jouant le rôle de "DRH groupe", tandis que les actes de gestion du personnel relèvent des ministères sectoriels, d'où la nécessité d'un dialogue permanent entre les différents acteurs. Abordant les principales orientations du plan, le ministre a mis en avant le renforcement de la gouvernance des ressources humaines, l'optimisation du capital humain à travers une formation continue adaptée, ainsi que la mise en place d'un Système d'information des ressources humaines (SIRH).

Il a expliqué que ce système informatisé robuste permettra de mieux maîtriser les effectifs de l'Etat, condition indispensable pour une politique efficace de recrutement et de gestion du personnel. Olivier Boucal a par ailleurs souligné le caractère inclusif du processus d'élaboration du PSD, associant le ministère de la Fonction publique et l'ensemble des ministères sectoriels, chacun étant responsable de la gestion de son personnel, dans le respect des prérogatives liées à la carrière des agents.

Il a enfin souligné qu'il s'agit d'une première au Sénégal pour la Direction générale de la Fonction publique, qui se dote ainsi d'une véritable feuille de route pour une gestion optimale des ressources humaines de l'État. Concernant le suivi-évaluation, le ministre a précisé que des instruments spécifiques ont été mis en place afin de mesurer, à chaque étape, le niveau d'atteinte des objectifs fixés et de garantir l'efficacité des réformes engagées.