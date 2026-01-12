Sénégal: Le PACASEN a réalisé '1393 projets prioritaires' en sept ans (Responsable)

Dakar — Le Programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal (PACASEN) a mis en œuvre 1 393 projets prioritaires ces sept dernières années, pour un montant de plus de 38 milliards de francs CFA, a-t-on appris lundi du secrétaire général du ministère de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires, Papa Alioune Diouf.

Il présentait un bilan des activités du PACASEN, à l'occasion de la septième session du comité de pilotage stratégique dudit programme. "Parmi les résultats [enregistrés par le PACASEN], il est à noter une mobilisation d'un montant cumulé de 155 milliards 330 millions 517 mille 600 francs CFA, au titre de la performance dans l'atteinte des indicateurs liés aux décaissements depuis le début du programme", a-t-il révélé.

S'agissant des investissements, il a signalé la réalisation de 1 393 projets prioritaires dans des "secteurs essentiels" tels que l'éducation, la santé, l'assainissement, le transport et le cadre de vie pour un montant de plus de 38 milliards de francs CFA". "Ces résultats témoignent de manière éloquente de la capacité de notre système de décentralisation à produire de l'impact lorsque les incitations, les ressources et l'accompagnement technique sont alignés", a-t-il souligné.

Selon Papa Alioune Diouf, après plus de sept années de mise en œuvre du PACASEN, les résultats obtenus entre novembre 2018 et novembre 2025 sont "particulièrement significatifs". Il a rappelé que le PACACEN repose sur deux mécanismes "complémentaires", dont un programme pour les résultats (PPR) qui conditionne les décaissements aux performances, mesurées à travers des indicateurs liés aux décaissements. Le PACASEN compote dans le même temps un volet investissement qui finance l'assistance technique et les réformes nécessaires à la montée en puissance du PPR.

"Ce dispositif innovant, le premier du genre au Sénégal, place la performance au centre de l'action des collectivités territoriales", estime le secrétaire général du ministère de l'Urbanisme. Il a rappelé la prolongation du programme approuvé le 22 juin 2024, pour un montant additionnel de 70 milliards de francs CFA. Il a expliqué que cette prolongation a ouvert "une nouvelle séquence", marquée par "l'intégration résolue" de la dimension changement climatique dans les plans annuels d'investissement des collectivités territoriales.

"Ce financement additionnel permet d'ancrer au niveau local les enjeux d'adaptation et de résilience climatique et contribue ainsi à la territorialisation effective de l'agenda climatique national", a indiqué le secrétaire général du ministère de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires. Les sessions du comité de pilotage stratégique constituent "des moments privilégiés de redevabilité, de transparence et de décision", a rappelé Papa Alioune Diouf.

"C'est un bilan des activités que le gouvernement a confiées à l'ADM dans le cadre du programme PACASEN. En septembre 2024, nous avions fait des recommandations et sur les 8 recommandations, les 7 ont été réalisées", a de son côté relevé Mahmouth Diop, directeur général de l'Agence de développement municipal (ADM). Le PACASEN "impacte" sur les territoires et les communautés locales et s'inscrit "dans le cercle de la performance", en termes de résultats livrés, a-t-il ajouté.

Pour l'année 2026, quatre orientations fortes ont été retenues dans la mise en œuvre du PACASEN, dont celles portant sur l'achèvement, dans les meilleures conditions, des chantiers engagés et la nécessité, pour toutes les structures parties prenantes, de renforcer leurs implications dans la gestion des dossiers. L'ADM est aussi appelée à travailler à la formulation d'un nouveau programme d'appui à la décentralisation pour accompagner les réformes en cours. La dernière recommandation vise la capitalisation systématique des bonnes pratiques.