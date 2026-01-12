Sénégal: Adoption du budget 2026 de Djinaky - Un cap vers l'investissement et le développement local

La Commune de Djinaky a tenu sa session consacrée à l'examen et l'adoption du Budget initial 2026, sous la présidence du maire Alphousseyni Diémé. La rencontre s'est déroulée en présence du Sous-préfet adjoint de l'Arrondissement de Kataba 1, Amadou Baba Ndiaye, et de l'honorable députée Mme Awa Faye Sonko, par ailleurs conseillère municipale. Cette session a permis de valider un budget élaboré dans un contexte national exigeant et un environnement local en reconstruction.

Le projet de budget communal 2026 s'inscrit dans la continuité des Débats d'Orientation Budgétaire (DOB), élaborés en tenant compte à la fois du contexte national et des réalités locales propres à la commune de Djinaky.

Un contexte national marqué par la rigueur et la reforme

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Au plan national, le Sénégal fait face à une situation financière tendue, caractérisée par un taux d'endettement élevé, estimé à 130% du PIB. Pour y répondre, l'État a engagé un Programme de Redressement Économique et Social (PRES) visant la mobilisation accrue de ressources internes et une meilleure priorisation des dépenses publiques. Le budget national 2026, évalué à 7433,9 milliards FCFA, se veut ainsi un instrument de stabilisation économique et de restauration de la confiance des partenaires.

Parallèlement, les concertations engagées dans le cadre de la réforme de la gouvernance territoriale devraient aboutir à l'Acte 4 de la Décentralisation, renforçant l'autonomie des Collectivités territoriales et confirmant le caractère irréversible de la décentralisation au Sénégal.

Une commune résiliente face à de lourds défis

Sur le plan local, la commune de Djinaky demeure marquée par les séquelles d'une longue période d'insécurité, notamment dans la zone des palmiers, qui a fortement limité l'intervention de la puissance publique. Malgré cela, les populations ont fait preuve d'une résilience remarquable, multipliant initiatives et actions communautaires en faveur du développement local.

Si les armes se sont tues, les défis demeurent importants : augmentation des recettes municipales, lutte contre la pauvreté, préservation de l'environnement et maintien de la cohésion sociale, avec l'appui de l'État et des partenaires techniques et financiers. Le Maire a également souligné l'importance d'un accompagnement attentif dans la mise en place de la Fonction publique locale.

Autre motif de fierté pour la commune : la qualification historique du Football Club Badiana en National 2, une performance sportive qui appelle, selon les autorités municipales, un soutien accru de la collectivité.

Des perspectives axées sur la stabilité et l'investissement

Pour l'année 2026, la municipalité entend stabiliser durablement la gestion des ressources humaines en s'appuyant sur les orientations du Centre national de la Fonction publique locale et de la Formation (CNFPLF).

La consolidation des recettes municipales, notamment à travers le minimum fiscal, le recouvrement des impôts locaux et la taxation des produits forestiers, constitue également une priorité.

Les dépenses, quant à elles, accorderont une place prépondérante à l'investissement, avec un recours accru au cofinancement de projets et à la coopération décentralisée, tout en recherchant plus d'équité dans les dépenses de fonctionnement.

Un budget 2026 en hausse et orienté vers le développement

Le budget initial 2026 de la Commune de Djinaky est arrêté à 285.700.000 FCFA, contre 266.000.000 FCFA en 2025, soit une hausse de 19,7 millions FCFA, représentant 7% d'augmentation.

Cette progression s'explique notamment par la réévaluation des services votés et la prise en compte des recommandations issues des DOB, avec un accent particulier sur le renforcement des investissements.

Les recettes se répartissent entre 130.700.000 FCFA de fonctionnement et 155.000.000 FCFA d'investissement. Les dépenses suivent la même structure, avec une part majoritaire accordée à l'investissement (54,25%), marquant un recul des dépenses de fonctionnement au profit de projets structurants.

Les investissements concernent prioritairement l'hydraulique, les équipements sanitaires, les bâtiments administratifs, l'agriculture, ainsi que l'amélioration des infrastructures scolaires et sociales.

Ces choix budgétaires traduisent la volonté municipale de répondre aux besoins essentiels des populations, notamment l'accès à l'eau potable, à la santé et à une éducation de qualité.

Un budget au service de l'avenir de Djinaky

En définitive, le budget 2026 de la Commune de Djinaky se veut un outil stratégique de relance et de développement local, en cohérence avec les orientations nationales et les aspirations des populations.

Il ambitionne de poser les bases d'un développement durable, inclusif et résilient, dans un territoire qui aspire désormais à transformer ses potentialités en véritables leviers de progrès.