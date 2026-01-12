Sénégal: Tournoi du panda au stade Léopold Sédar Senghor - Le badminton scelle l'amitié sino-sénégalaise

La deuxième édition du Tournoi du Panda a été clôturée hier, dimanche 11 janvier 2026, au stade Léopold Sédar Senghor. Une cérémonie riche en symboles, en présence de l'ambassadeur de la République populaire de Chine, S.E.M. Li Zhigang, a mis en lumière la vitalité du partenariat Chine-Sénégal, à l'orée des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026.

La finale et la cérémonie de clôture de la deuxième édition du Tournoi du Panda ont consacré, durant deux jours de compétitions intenses (samedi 10 et dimanche 11 janvier 2026), la montée en puissance du badminton sénégalais et le rôle du sport comme passerelle diplomatique entre le Sénégal et la Chine. Organisée par la Fédération sénégalaise de badminton (FSEB), en collaboration avec l'Ambassade de Chine au Sénégal, cette rencontre s'est tenue sous le signe de l'amitié, de la jeunesse et du dialogue des cultures.

Moment fort de la cérémonie, les vainqueurs des finales de badminton ont reçu leurs trophées et distinctions, sous les applaudissements d'un public composé d'officiels, de dirigeants sportifs, d'athlètes et de partenaires chinois et sénégalais. Une consécration qui récompense l'engagement des clubs et des jeunes talents, à quelques mois des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026.

Dans son allocution, le président de la Fédération sénégalaise de badminton, Antoine Jean Joseph Diandy, a salué l'excellence de la coopération avec la Chine, tout en rappelant l'ambition de la FSEB de structurer durablement les sports de raquette au Sénégal. Il a ainsi plaidé pour la création d'un «temple des sports de raquette», destiné au badminton et au tennis de table, afin de doter les athlètes d'infrastructures modernes répondant aux standards internationaux.

Prenant la parole à son tour, le coordonnateur général des JOJ Dakar 2026, Ibrahima Wade, a souligné l'importance stratégique du partenariat sino-sénégalais dans la réussite de cet événement historique pour l'Afrique. Il a rappelé que la Chine a accordé au Sénégal une contribution majeure estimée à un milliard de francs CFA, notamment à travers le don de plus de 13.000 équipements sportifs, constituant un héritage tangible pour les fédérations nationales.

Au-delà des infrastructures, M. Wade a mis en exergue l'appui chinois dans la transformation numérique des Jeux, grâce au partenariat avec «Alibaba Cloud», ainsi que les programmes de formation et de stages qui ont permis à de nombreux jeunes sénégalais de bénéficier d'un transfert de compétences en Chine, dans les domaines du sport, de la technologie et de l'organisation événementielle.

Présent à la cérémonie, S.E.M. Li Zhigang, ambassadeur de la République populaire de Chine au Sénégal, a salué le Tournoi du Panda comme un véritable espace de diplomatie sportive et de fraternité entre les peuples. Il a rappelé que l'année 2026 a été déclarée «Année des échanges humains et culturels Chine-Afrique», une initiative qui concerne l'ensemble du continent africain et vise à renforcer les liens entre les jeunesses chinoise et africaine.

Dans cette dynamique culturelle, l'ambassadeur a annoncé l'arrivée prochaine au Sénégal d'une équipe de chorégraphie chinoise, appelée à collaborer avec des artistes sénégalais, notamment dans le cadre des préparatifs des cérémonies des JOJ Dakar-2026.

Plus qu'un simple tournoi, la deuxième édition du Tournoi du Panda s'est ainsi affirmée comme un prélude aux Jeux Olympiques de la Jeunesse, tout en illustrant la profondeur et la diversité de la coopération Chine Sénégal. Un partenariat fondé sur le sport, la culture, la formation et l'innovation, au service d'une jeunesse africaine tournée vers l'excellence et l'ouverture au monde.