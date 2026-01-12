Sénégal: Olivier Boucal insiste sur la pertinence de la réforme du service public

Dakar — L'élaboration du Plan stratégique de développement de la direction générale de la Fonction publique (DGFP) à l'horizon 2029, découle d'une réforme dont l'opportunité et la pertinence "ne font aucun doute", au regard de ses enjeux en termes de transformation du service public, a affirmé, lundi, le ministre en charge de ce secteur, Olivier Boucal.

"L'opportunité et la pertinence de ce document d'orientation stratégique ne font aucun doute au regard des enjeux actuels" et en raison de son "importance capitale" pour la transformation du service public, a indiqué le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du Service public. Il présidait l'ouverture d'un atelier de validation de ce document, "16 années après la création de la direction générale de la Fonction publique", qui joue "un rôle hautement stratégique dans le pilotage, la régulation et la modernisation de la gestion des ressources humaines de l'État", selon la tutelle.

De l'avis de M. Boucal, ce plan stratégique de développement devrait permettre à la direction générale de la Fonction publique de se doter d'un "outil stratégique pertinent, de clarifier ses priorités pour les cinq prochaines années et de disposer d'un cadre rigoureux de mesure de ses performances, en adéquation avec les exigences du nouveau contexte national et international". Ce document vise également à offrir à la direction générale de la Fonction publique l'opportunité de se repositionner "comme un véritable centre d'impulsion stratégique de la gestion des ressources humaines de l'État".

Le ministre a estimé que ce document permettra aussi à la DGFP de fédérer l'ensemble des acteurs institutionnels autour d'une vision partagée, de piloter avec rigueur les réformes en matière de ressources humaines et d'anticiper les mutations à travers un pilotage stratégique efficace de leur gestion.

Des représentants du Bureau Organisation et Méthodes (BOM), de la direction générale de la Planification et des politiques économiques (DGPPE), de la direction générale du Budget (DGB) et du Bureau opérationnel de coordination et de suivi (BOCS) des projets et programmes ont pris part à cet atelier. La Coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique y était également représentée, de même que des ministères sectoriels.