Sénégal: Mbour - Les autorités religieuses invitées à appuyer les efforts de développement des pouvoirs public

12 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Mbour — Le ministre de la Microfinance et de l'Economie sociale et solidaire, Alioune Dione à Mbour a invité les autorités religieuses à appuyer et accompagner les efforts de développement que fournissent les pouvoirs publics.

"Nous avons sollicité l'appui [et], l'accompagnement des autorités religieuses, de quelque bord qu'elles soient, pour appuyer le gouvernement dans cet élan de développement que nous sommes en train de mener", a dit Alioune Dione. Le ministre conduisait dimanche une délégation du gouvernement à la 19 ème édition de la Ziarra annuelle de Thierno Mouhamadou Mansour Barro, à Mbour, dans le département de Thiès (ouest).

"Nous sommes venus pour véhiculer un message au nom du président de la République, du Premier ministre et de l'ensemble des membres du gouvernement. Un message de sollicitation, de prière pour un Sénégal de paix d'abord, de développement, de communion", a dit Alioune Dione.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le chef de cabinet du président de la République, Ousmane Abdoulaye Barro, le gouverneur de Thiès, Saer Ndao, le préfet de Mbour, Amadou Diop, le député Abdoulaye Tall, entre autres chefs de services régionaux et départementaux de Mbour composaient la délégation. Le khalife de la famille de Thierno, Mansour Barro, Thierno Cheikh Ahmed Tidiane Barro, a magnifié l'accompagnement des services de l'État pour la réussite du rassemblement qui s'est déroulé du vendredi 9 au dimanche 11 janvier à Mbour. Le religieux a prié pour la paix, l'unité, au Sénégal en Afrique et dans le monde.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.