Sénégal: Mbour - Les autorités religieuses invitées à appuyer les efforts de développement des pouvoirs public

Mbour — Le ministre de la Microfinance et de l'Economie sociale et solidaire, Alioune Dione à Mbour a invité les autorités religieuses à appuyer et accompagner les efforts de développement que fournissent les pouvoirs publics.

"Nous avons sollicité l'appui [et], l'accompagnement des autorités religieuses, de quelque bord qu'elles soient, pour appuyer le gouvernement dans cet élan de développement que nous sommes en train de mener", a dit Alioune Dione. Le ministre conduisait dimanche une délégation du gouvernement à la 19 ème édition de la Ziarra annuelle de Thierno Mouhamadou Mansour Barro, à Mbour, dans le département de Thiès (ouest).

"Nous sommes venus pour véhiculer un message au nom du président de la République, du Premier ministre et de l'ensemble des membres du gouvernement. Un message de sollicitation, de prière pour un Sénégal de paix d'abord, de développement, de communion", a dit Alioune Dione.

Le chef de cabinet du président de la République, Ousmane Abdoulaye Barro, le gouverneur de Thiès, Saer Ndao, le préfet de Mbour, Amadou Diop, le député Abdoulaye Tall, entre autres chefs de services régionaux et départementaux de Mbour composaient la délégation. Le khalife de la famille de Thierno, Mansour Barro, Thierno Cheikh Ahmed Tidiane Barro, a magnifié l'accompagnement des services de l'État pour la réussite du rassemblement qui s'est déroulé du vendredi 9 au dimanche 11 janvier à Mbour. Le religieux a prié pour la paix, l'unité, au Sénégal en Afrique et dans le monde.