Maroc: Bourse - Le MASI gagne 1,36% du 05 au 09 janvier

La Bourse de Casablanca a terminé la semaine du 05 au 09 janvier sur une note positive, son indice principal, le MASI, gagnant 1,36% à 19.469,47 points (pts).

Le MASI 20, regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a pris 1,04% à 1.531,78 pts, alors que le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publié par Moody's ESG Solutions, a progressé de 2,37% à 1.303,86 pts. Le MASI Mid and Small Cap a, quant à lui, avancé de 1,09% à 1.904,19 pts.

Côté secteurs, les meilleures performances ont été réalisées par les indices "Mines" (+11,38%), "Industrie agricole" (+5,54%) et "Ingénieries et biens d'équipements industriels" (+5,13%). A l'inverse, les plus forts replis ont été accusés par "Sociétés de portefeuilles - Holdings" (-4,9%), "Industrie pharmaceutique" (-1,6%) et "Transport" (-1,42%).

Les échanges ont atteint 3,45 milliards de dirhams (MMDH), réalisés principalement sur le marché central "Actions" et dominés par les transactions sur SGTM (19,29%), Attijariwafa Bank (11,81%) et BCP (10,31%).

Pour sa part, la capitalisation boursière s'est établie à 1.076,08 MMDH. Aux valeurs individuelles, les plus fortes hausses ont été enregistrées par Managem (+13,68% à 7.389 DH), Zellidja (+12,72% à 243,75 DH), SMI (+11,93% à 4.701 DH), M2M Group (+10,75% à 503,9 DH) et Involys (+8,93% à 200 DH).

Les plus fortes baisses ont été affichées par Minière Touissit (-6,08% à 1.730 DH), Promopharm (-5,41% à 1.400 DH), Maroc Leasing (-5,22% à 361 DH), Delta Holding (-5% à 76 DH) et Résidences Dar Saada (-3,15% à 167,5 DH).