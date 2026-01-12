Maroc: Bourse - Le MASI gagne 1,36% du 05 au 09 janvier

12 Janvier 2026
Libération (Casablanca)

La Bourse de Casablanca a terminé la semaine du 05 au 09 janvier sur une note positive, son indice principal, le MASI, gagnant 1,36% à 19.469,47 points (pts).

Le MASI 20, regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a pris 1,04% à 1.531,78 pts, alors que le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publié par Moody's ESG Solutions, a progressé de 2,37% à 1.303,86 pts. Le MASI Mid and Small Cap a, quant à lui, avancé de 1,09% à 1.904,19 pts.

Côté secteurs, les meilleures performances ont été réalisées par les indices "Mines" (+11,38%), "Industrie agricole" (+5,54%) et "Ingénieries et biens d'équipements industriels" (+5,13%). A l'inverse, les plus forts replis ont été accusés par "Sociétés de portefeuilles - Holdings" (-4,9%), "Industrie pharmaceutique" (-1,6%) et "Transport" (-1,42%).

Les échanges ont atteint 3,45 milliards de dirhams (MMDH), réalisés principalement sur le marché central "Actions" et dominés par les transactions sur SGTM (19,29%), Attijariwafa Bank (11,81%) et BCP (10,31%).

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour sa part, la capitalisation boursière s'est établie à 1.076,08 MMDH. Aux valeurs individuelles, les plus fortes hausses ont été enregistrées par Managem (+13,68% à 7.389 DH), Zellidja (+12,72% à 243,75 DH), SMI (+11,93% à 4.701 DH), M2M Group (+10,75% à 503,9 DH) et Involys (+8,93% à 200 DH).

Les plus fortes baisses ont été affichées par Minière Touissit (-6,08% à 1.730 DH), Promopharm (-5,41% à 1.400 DH), Maroc Leasing (-5,22% à 361 DH), Delta Holding (-5% à 76 DH) et Résidences Dar Saada (-3,15% à 167,5 DH).

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2026 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.