Afrique: Walid Regragui - Nous sommes à deux matchs du sacre, mais nous n'avons encore rien accompli

La victoire de la sélection marocaine face au Cameroun (2-0), vendredi soir en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN), est "historique", a affirmé le sélectionneur national Walid Regragui, tout en appelant à garder les pieds sur terre malgré la qualification pour les demi-finales.

"Cela fait 22 ans que le Maroc ne s'est plus qualifié pour le dernier carré. La victoire est méritée, mais un autre match, encore une fois historique, nous attend en demi-finale", a déclaré Regragui lors de la conférence de presse d'après-match, disputé au Stade Prince Moulay Abdellah.

Le sélectionneur national a salué la qualité de la sélection camerounaise qui "aura son mot à dire dans les années à venir".

Par ailleurs, Regragui a mis en avant le rôle du public."Nous avons joué à douze et réalisé notre meilleure première mi-temps depuis le Mondial 2022. Le match s'est rééquilibré en seconde période, notamment lorsque les Camerounais ont tenté de revenir au score", a-t-il soutenu.

Selon lui, la sélection nationale a répondu présente "comme une grande équipe", estimant que le Maroc est désormais "là où il doit être".

"Nous sommes à deux matchs du sacre, mais nous n'avons encore rien accompli. Il faut avancer match par match. Nous voulons entrer dans l'histoire", a-t-il souligné.

Concernant le prochain adversaire des Lions de l'Atlas en demi-finale, Regragui s'est montré confiant dans la capacité de ses joueurs à relever ce nouveau défi.

De son côté, Ismael Saibari, élu homme du match, a estimé que "la rencontre a été très intense, mais les joueurs se sentaient bien et ont réussi une prestation solide".

"Sur le plan défensif, nous étions prêts et avons su concrétiser les occasions que nous avons créées", a-t-il dit, affirmant que l'équipe nationale fera tout son possible pour décrocher le titre.

"Nous sommes désormais concentrés sur les demi-finales et allons travailler d'arrache-pied pour atteindre la finale", a-t-il ajouté.

Voici les déclarations de joueurs de l'équipe nationale marocaine qui a battu le Cameroun (2-0), en match des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations-2025, disputé vendredi soir au Stade Prince Moulay Abdellah.

Sofyan Amrabat (Milieu de terrain) : "Nous sommes très heureux de cette victoire. Je pense que nous avons réalisé un très bon match, surtout en première mi-temps. Nous devons continuer sur cette voie et viser le sacre.

Les supporters de l'équipe nationale ont été fantastiques. J'espère qu'ils répondront présents lors des prochains matchs. L'ambiance était incroyable. Leur impact est bénéfique et décisif, et il est très difficile pour n'importe quelle équipe de venir jouer ici contre nous.

Il n'y a pas de secret derrière notre victoire aujourd'hui. Nous avons joué avec le coeur. Il y a eu beaucoup de duels et de face-à-face intenses. Notre approche tactique a également été très bonne, et je félicite le coach ainsi que le staff.

Le rôle des supporters a été crucial, car nous étions tous unis. Grâce à cette unité, nous pouvons accomplir de grandes choses. Nous devons continuer avec le même état d'esprit, car des matchs très difficiles nous attendent encore".

Soufiane Rahimi (Attaquant) : "Je tiens à féliciter l'ensemble des joueurs pour leurs efforts suite à cette qualification. Nous n'avons pas encore tout accompli. Nous devons rester pleinement concentrés afin d'atteindre notre objectif ultime, qui est de remporter le titre".

Romain Saïss (Défenseur) : "Je suis très heureux de cette victoire et de cette qualification. Nous avons livré un grand match et cette victoire est largement méritée. Nous avons affiché un excellent état d'esprit et montré un très beau visage pendant les 90 minutes. Nous sommes très satisfaits de notre prestation.

Aujourd'hui, nous avons réussi à briser ce plafond de verre qui nous empêchait de dépasser les quarts de finale. C'est désormais chose faite, mais nous ne voulons pas nous arrêter là. Cette victoire n'est pas une fin en soi. Nous sommes des compétiteurs et nous savons où nous voulons aller.

Nous allons bien récupérer et nous projeter sur la demi-finale. Ce sera un match très difficile pour décrocher une place en finale, mais l'essentiel sera de nous concentrer sur notre jeu, sur ce que nous produisons sur le terrain, et non sur l'adversaire".