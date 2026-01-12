Afrique: Les grosses cylindrées au dernier carré

12 Janvier 2026
Libération (Casablanca)

Le Sénégal s'est qualifié aux demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations (Maroc-2025), en s'imposant en match du quart face au Mali (1-0), vendredi au Grand Stade de Tanger.

Iliman Ndiaye a inscrit le seul but des Lions de la Téranga à la 28è du jeu.

Au dernier carré, les hommes de Pape Thiaw affrontent l'Egypte vainqeur samedi au Grand stade d'Agadir la Côte d'Ivoire par 3 à 2.

L'Égypte a ouvert le score très tôt par le biais de Omar Marmoush dès la 4e minute, avant de doubler la mise grâce à Rami Rabia à la 32e minute.

La Côte d'Ivoire a réduit l'écart à la 40e minute à la suite d'un but contre son camp d'Ali Foutouh.

En seconde période, Mohamed Salah a inscrit le troisième but égyptien à la 52e minute, avant que la Côte d'Ivoire ne revienne une nouvelle fois au score grâce à Guela Doué à la 73e minute.

Quant au Nigeria, il s'est imposée face à l'Algérie sur le score de (2-0), samedi au Grand Stade de Marrakech.

Les buts de la rencontre ont été inscrits par Victor Osimhen (47e) et Akor Adams (57e).

Grâce à ce succès, le Nigeria affrontera le Maroc, mercredi au Stade Prince Moulay Abdellah de Rabat, pour une place en finale de la CAN Maroc-2025.

Programme des demi-finales

Mercredi 14 janvier

- Sénégal - Egypte (18H00, Grand Stade de Tanger).

- Maroc - Nigeria (21H00, Stade Prince Moulay Abdellah à Rabat).

