Sénégal: Mouhamadou Ngom dit Farba et Tahirou Sarr obtiennent la liberté provisoire

La deuxième chambre pénale de la Cour suprême a accordé, lundi, la liberté provisoire, assortie d'un placement sous contrôle judiciaire, au député Mouhamadou Ngom dit Farba et à l'homme d'affaires Tahirou Sarr, rapportent différentes sources médiatiques, citant leur conseil Me Baboucar Cissé.

Le député, maire des Agnam, une commune de la région de Matam, a été placé sous mandat de dépôt le 27 février 2025 à la suite de sa deuxième comparution devant le collège des juges d'instruction du Pool judiciaire financier (PJF). Mouhamadou Ngom dit Farba, dont l'immunité parlementaire a été levée par l'Assemblée nationale le 24 janvier 2025, est poursuivi dans le cadre d'une enquête sur des activités suspectes de blanchiment de capitaux dont la valeur est estimée provisoirement à plus de 125 milliards de francs.

L'homme d'affaires Tahirou Sarr, sous mandat de dépôt, depuis le 28 février, à lui a aussi bénéficié d'une liberté provisoire. Il est poursuivi dans une affaire présumée de blanchiment de capitaux, faux et usage de faux, escroquerie portant sur des deniers publics estimés à plusieurs dizaines de milliards de francs CFA, à la suite d'une enquête de la Cellule nationale de traitement des informations financières.