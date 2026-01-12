Sénégal: Cambriolage à Auchan Thiaroye - Un suspect interpellé par la gendarmerie

Dakar — La Gendarmerie nationale a interpellé l'un des présumés auteurs du cambriolage perpétré dans la nuit du 1er au 2 janvier 2026 à la boutique Auchan de Thiaroye, dans la banlieue dakaroise, a-t-on appris ce lundi de source sécuritaire.

Les faits se sont déroulés aux environs de quatre heures du matin, lorsque des éléments des brigades territoriales de Keur Massar et de Thiaroye, alertés, sont intervenus conjointement sur les lieux dans le cadre d'une mission de sécurisation, selon un communiqué de la Division communication et relations publiques (DIVCOM) transmis à l'APS.

Huit individus encagoulés, munis d'armes à feu et d'armes blanches, avaient fait irruption dans la boutique, maîtrisant les vigiles ainsi que les travailleurs présents, avant de s'introduire dans les bureaux à la recherche de butin, précise la même source. Après leur forfait, les malfaiteurs ont tiré des coups de feu pour couvrir leur fuite, blessant grièvement l'un des vigiles, indique le communiqué. Les investigations menées par la gendarmerie ont permis l'arrestation, le 10 janvier 2026, d'un individu qui, confronté aux indices matériels, a reconnu sa participation aux faits incriminés.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Une perquisition effectuée à son domicile a conduit à la découverte et à la saisie des vêtements, à savoir un pantalon noir et une chemise qu'il aurait portés au moment du cambriolage, selon la DIVCOM. L'enquête se poursuit en vue d'interpeller les autres membres de cette bande et de les mettre hors d'état de nuire, assure la Gendarmerie nationale. Elle rappelle par ailleurs que son Centre d'appel est joignable gratuitement aux numéros verts 123 ou 800 00 20 20 pour tout renseignement utile.