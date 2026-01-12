Ile Maurice: Entre attentes, réformes annoncées et zones d'ombre

Nouvelle année scolaire, nouvelles attentes. Pour les enseignants, les élèves et les parents, la rentrée 2026 s'annonce déterminante, marquée par plusieurs changements annoncés et de nombreuses interrogations encore en suspens. Utilisation de téléphones portables à l'école, question de la mixité, réforme des évaluations, recrutement et conditions de travail des enseignants : autant de dossiers qui alimentent les débats à la reprise des classes.

Ce lundi, les élèves des Grade 1 et 7 vont faire leur entrée dans leurs nouvelles écoles, découvrant un nouvel environnement et de nouveaux repères. La grande rentrée pour l'ensemble des autres niveaux est, elle, prévue pour demain. Une rentrée scrutée de près par les syndicats qui appellent à une organisation rigoureuse dès les premiers jours afin d'éviter les dysfonctionnements récurrents observés les années précédentes.

Pour Yugeshwar Kisto, président de la Government Secondary School Teachers' Union (GSSTU), les priorités pour la rentrée 2026 sont clairement identifiées. «Nous attendons avant tout que l'exercice de mutation des enseignants soit finalisé de manière transparente et équitable, dans le respect strict des critères établis», souligne-t-il. Selon lui, une affectation plus proche du lieu de résidence permet aux enseignants d'être plus ponctuels, plus disponibles et donc, plus efficaces en classe.

Autre point crucial : la présence d'un effectif complet dès le premier jour. «Il est impératif que toutes les écoles disposent de leurs enseignants dans toutes les matières dès la rentrée afin d'éviter que certaines disciplines ne soient pas enseignées pendant plusieurs semaines.» La question du ratio élèves-enseignant, avec un maximum de 25 élèves par classe, figure également parmi les attentes majeures du syndicat. Les conditions matérielles ne sont pas en reste. «Des infrastructures fonctionnelles, des toilettes propres, de l'eau potable et des salles de classe en bon état sont des exigences de base. Ces éléments influencent directement la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage.»

Instiguer un climat scolaire sain dès les premiers jours

Au-delà des aspects logistiques, le président de la GSSTU insiste sur l'importance d'un climat scolaire sécuritaire et positif. Il plaide pour l'organisation rapide de sessions d'orientation à destination des élèves, axées sur la discipline, le code de conduite et les attentes comportementales, dans une approche préventive plutôt que punitive.

La mise en place rapide d'équipes multidisciplinaires - psychologues scolaires, travailleurs sociaux et conseillers - est également jugée essentielle afin d'identifier dès les premières semaines les élèves en difficulté, qu'il s'agisse de problèmes d'apprentissage, de comportements à risque ou de vulnérabilité sociale. «Une communication claire avec les parents, à travers des réunions de rentrée structurées et l'activation effective des associations de parents et d'enseignants, est tout aussi cruciale.»

Enfin, le syndicat attend du ministère que les manuels scolaires, le matériel pédagogique et les ressources technologiques soient disponibles sans retard. «Toute défaillance à ce niveau compromet le bon déroulement des apprentissages.»

Du côté de la Government Teachers' Union (GTU), son président,Vishal Baujeet, attire l'attention sur un changement majeur : la fin du Modular Assessment en Grade 5. Cette année, les élèves seront évalués à travers le Primary School Achievement Certificate (PSAC), avec des examens prévus en octobre. «Il y aura des examens pour toutes les matières durant ce mois.» Face à cette réforme, la GTU a demandé au ministère d'organiser des sessions d'information pour les enseignants.

«Il est important qu'ils sachent comment les évaluations vont se dérouler, d'autant plus que le PSAC concerne désormais les Grades 5 et 6.» Les manuels scolaires, quant à eux, restent identiques à ceux de l'an dernier, ce qui impose une adaptation pédagogique rapide.

Plusieurs questions restent cependant en suspens : la nouvelle allocation des points, la manière de compiler les résultats ainsi que le processus d'allocation des collèges. «On nous a indiqué que tout sera précisé dans le blueprint, mais pour l'instant, tout le monde attend ce document», constate-t-il. Le premier axe du projet éducatif, rappelle-t-il, vise à renforcer la maîtrise des compétences fondamentales.

«L'objectif est que chaque élève, à la fin du primaire, sache lire couramment, comprendre un texte simple, écrire correctement et résoudre des problèmes mathématiques de base.» Les enseignants bénéficieront de formations axées sur la pédagogie différenciée afin de mieux répondre aux besoins de chaque élève.

Le privé en attente de réponses concrètes

Pour Arvind Bhojun, président de l'Union of Private Secondary Education Employees, cette rentrée 2026 s'inscrit dans un climat d'attente prolongée. «Beaucoup de choses ont été annoncées après les élections, notamment la tenue des Assises de l'éducation, qui ont effectivement eu lieu. Mais nous attendons toujours une extension des consultations et surtout la publication du blueprint», explique-t-il.

Plusieurs changements sont déjà perceptibles au primaire, avec notamment le remplacement de l'Extended Programme par le Foundation Programme, dans une année clairement identifiée comme transitoire. Toutefois, de nombreuses questions demeurent : le maintien ou non du National Certificate of Education (NCE), l'évolution du PSAC ou encore la possible mixité dès le Grade 7. «Sur le principe, nous ne pensons pas que la cohabitation filles-garçons pose problème au secondaire.»

Arvind Bhojun souligne toutefois des dysfonctionnements persistants, notamment au niveau de la Private Secondary Education Authority (PSEA). «Les collèges privés sont subventionnés par l'État, mais nous constatons un sérieux problème de communication. Plusieurs courriers restent sans réponse et les stakeholders ne sont pas suffisamment consultés.»

Il cite des problèmes concrets: infrastructures dégradées dans certains établissements, manque d'équipements pour les enseignants d'éducation physique et de laboratoires, absence d'uniformes pour les gatekeepers ou encore des retards dans la mise en place des contributions à la pension.

«La liste est longue», reconnaît-il. Face à cette situation, le ministre de l'Éducation a dû intervenir afin de rappeler ses responsabilités à la PSEA. «Pour 2026, nous espérons que les engagements pris seront respectés et appliqués rapidement. Sinon, cela risque d'engendrer frustration et découragement», prévient-il.

À l'aube de cette nouvelle année scolaire, une chose est certaine : la rentrée 2026 est porteuse d'espoirs, mais aussi de nombreuses attentes. Les acteurs du monde éducatif appellent à des actions concrètes pour que les réformes annoncées se traduisent réellement dans les salles de classe, au bénéfice de tous.

Au-delà des réformes, le cri du terrain des enseignants

À l'aube de la rentrée scolaire 2026, les attentes et les inquiétudes du corps enseignant refont surface, portées par un même constat : l'éducation ne peut évoluer sans une vision claire, des moyens adéquats et un engagement collectif.

Jimmy, enseignant dans un collège d'État des Plaines-Wilhems, se dit profondément déçu par le White Paper sur l'éducation. «Je m'attendais à une réforme en profondeur, de la maternelle à l'université, inspirée de modèles performants comme le système japonais qui forme des générations disciplinées, travailleuses et dotées d'un esprit critique», explique-t-il. À ses yeux, les mesures proposées restent superficielles et ne répondent pas aux véritables défis du secteur.

Malgré un certain pessimisme, il garde l'espoir que les parents jouent pleinement leur rôle à la maison, en assurant un suivi réel du parcours scolaire de leurs enfants. Il insiste également sur la nécessité de mieux valoriser les éducateurs, notamment en leur fournissant des outils modernes : classes interactives, et recours aux technologies et au multimédia.

Pour lui, une discipline renforcée - incluant l'interdiction des téléphones portables à l'école - ainsi qu'un soutien clair des recteurs et des administrations sont indispensables.

Angkush Poonye souligne le travail qu'il faut faire auprès des jeunes.

Un point de vue que complète Angkush Poonye, éducateur au collège du St-Esprit, qui rappelle que chaque nouvelle année scolaire revêt une importance particulière. «Être éducateur ne se limite pas à enseigner une matière. Nous sommes aussi des mentors, des guides, parfois, des repères», souligne-t-il. Gérer quotidiennement des classes de 20 à 30 adolescents aux profils variés est un défi constant, souvent sous-estimé. Si la profession est parfois réduite à ses congés scolaires, sa complexité et sa responsabilité restent méconnues.

Sans réclamer de reconnaissance particulière, les éducateurs appellent à un soutien réel des parents et de la société. Car c'est ensemble, dans un climat de respect et de collaboration, que l'école pourra former des élèves disciplinés, studieux et prêts à devenir des citoyens responsables.