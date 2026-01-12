Ile Maurice: Quand la guerre des adultes oublie l'enfant

À quelques jours de la rentrée scolaire, alors que les cartables se préparent et que l'année éducative s'annonce, une inquiétude sourde persiste dans les marges de notre système scolaire. Elle ne fait pas de bruit. Elle ne bloque pas les routes. Elle ne fait pas tomber de gouvernements. Mais elle touche ceux que l'école mauricienne a trop souvent appris à contourner, à gérer à part, parfois à décourager : les enfants à besoins éducatifs particuliers.

Depuis des années, leur parcours se joue dans les interstices d'un système fragmenté, tiraillé entre de bonnes intentions, des cadres rigides et des débats d'adultes qui finissent par prendre le pas sur l'essentiel. L'inclusion scolaire est pourtant un principe admis, proclamé, inscrit dans les discours. Mais dans la réalité quotidienne, elle reste trop souvent conditionnelle, inégale, tributaire de rapports de force institutionnels et syndicaux qui n'ont rien à voir avec l'intérêt de l'enfant.

Notre école affirme vouloir accueillir tous les élèves. Dans les faits, elle continue à orienter trop d'enfants vers des dispositifs sous tension : écoles spécialisées fragilisées, gouvernance éclatée, régimes d'emploi et de rémunération différents selon les statuts - ONG sous le National Remuneration Board, écoles publiques SEN sous le Pay Research Bureau -, règles administratives parfois contradictoires. Cette architecture complexe nourrit incompréhensions, frustrations et crispations. Et au centre de cette mécanique, l'enfant disparaît.

Car l'inclusion scolaire n'est pas un supplément d'âme. Elle est un choix structurant. Elle suppose une distinction claire entre l'existence nécessaire de services d'éducation spécialisée - avec plans pédagogiques individualisés, pédagogies différenciées, soutiens thérapeutiques et accompagnement social - et l'objectif plus large d'une école capable d'accueillir la diversité des profils sans stigmatisation ni improvisation. Confondre les deux, ou les opposer, revient à affaiblir l'ensemble du dispositif.

À la veille de la rentrée, les tensions observées dans certaines structures spécialisées ne sont pas anecdotiques. Elles révèlent une question politique fondamentale que Maurice repousse depuis trop longtemps : voulons nous une inclusion réelle, progressive et organisée, ou continuer à gérer la différence dans l'urgence, au coup par coup, sans cap national clairement assumé ? Derrière les controverses sur les horaires, les congés, les tâches des enseignants, les remplacements, les financements ou les contributions demandées aux parents, se cache une absence de décision stratégique.

Dans ce contexte, la prise en charge récente de la sortie de crise par le bureau du Premier ministre mérite d'être saluée. Elle a permis de désamorcer des tensions, de restaurer le dialogue et de rappeler une évidence trop souvent oubliée : l'État est le garant ultime de l'équité, de la cohérence et de la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant. Les directives administratives, fussent-elles légalement contraignantes, ne peuvent tenir lieu de politique publique durable.

Elles peuvent être révisées. Elles doivent surtout s'inscrire dans une vision. Car l'inclusion n'est pas un slogan. C'est une transformation profonde de la manière de penser et d'organiser l'école. Elle impose de repenser la formation initiale et continue des enseignants, l'organisation des classes, la place des assistants et des carers, les ressources humaines spécialisées, les méthodes pédagogiques, le lien entre enseignement, thérapie et accompagnement social.

Elle exige une gouvernance lisible, stable, fondée sur la coopération plutôt que la confrontation. Une réforme de cette ampleur ne se décrète pas par circulaires. Elle se construit avec une vision, un cadre et une feuille de route.

Les options sont connues. Le statu quo - quelques ajustements administratifs dans un cadre inchangé - offre une illusion de stabilité, mais condamne à la marginalisation durable des enfants à besoins spécifiques et à un décalage croissant avec les engagements internationaux de Maurice en matière de droits de l'enfant. À l'inverse, une réforme brutale, idéologique, mal préparée, comporte des risques humains et opérationnels considérables.

Entre les deux, une voie existe. Elle est la plus exigeante politiquement, celle d'une réforme progressive, assumée, pilotée. Une réforme qui commence par une revue lucide du cadre légal, notamment de la loi SENA et de ses règlements. Une réforme qui reconnaît que les écoles spécialisées ne doivent pas disparaître, mais évoluer vers des centres de ressources, d'expertise et d'accompagnement de l'inclusion en milieu ordinaire. Une réforme qui soutient les enseignants au lieu de les opposer, en harmonisant les conditions de travail dans un esprit de justice et de parité d'estime.

L'expérience du confinement l'a montré avec force. En quelques jours, sans modèle préétabli, des équipes éducatives ont su innover, se coordonner, inventer des dispositifs adaptés, y compris pour des enfants autistes ou présentant des troubles complexes. Ce n'était pas un miracle. C'était la preuve qu'un système peut changer vite lorsqu'il est aligné sur une mission claire.

Cinq ans plus tard, cet élan s'est partiellement dissipé. Les réflexes de protection ont parfois remplacé la coopération. C'est humain. Mais ce n'est pas une fatalité.

L'inclusion scolaire n'est pas seulement une ambition généreuse. C'est un droit fondamental. Un devoir de l'État. Continuer à produire, année après année, des parcours d'échec pour des enfants qui auraient pu réussir autrement est une violence silencieuse. Et, à terme, une faute politique. Il ne s'agit pas d'opposer enseignants, directions, syndicats, gestionnaires ou autorités.

Il s'agit de sortir de la guerre des éléphants. Et de rappeler, avec constance et courage, que lorsque les adultes s'affrontent, ce sont toujours les enfants qui paient le prix. À quelques jours de la rentrée, l'urgence est là. Humaine. Profonde. Silencieuse.