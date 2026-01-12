Madagascar: Le colonel Randrianirina attendu à Abu Dhabi

Le président de la Refondation de la République, le colonel Michaël Randrianirina, participe à la Semaine du développement durable à Abu Dhabi. Ce déplacement vise à renforcer la coopération internationale dans les secteurs de l'énergie, de l'eau et de l'environnement.

Le président de la Refondation de la République, le colonel Michaël Randrianirina, est attendu à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, pour participer à la Semaine du développement durable, prévue du 11 au 15 janvier. Il sera accompagné de plusieurs membres du gouvernement ainsi que de hauts responsables techniques, selon un communiqué officiel de la Présidence de la Refondation.

Sauf changement, le Chef de l'État quittera le pays aujourd'hui. Ce déplacement constitue le premier voyage extérieur officiellement communiqué par la Présidence depuis son accession au pouvoir, même si le Chef de l'État s'était rendu à Dubaï en juin dernier sans annonce préalable.

Le forum, organisé par Masdar, une entreprise émiratie spécialisée dans les énergies renouvelables et le développement durable, se concentre principalement sur la transformation énergétique. Cette thématique s'inscrit pleinement dans les priorités affichées par le gouvernement, qui a engagé une politique énergétique axée sur la transition vers des sources d'énergie renouvelables. Concrètement, cette transition s'est déjà matérialisée par l'installation de panneaux solaires permettant d'alimenter en énergie l'Université d'Antananarivo.

Le gouvernement entend désormais étendre cette initiative à l'ensemble du territoire national à travers un programme visant à faciliter l'accès des ménages malgaches aux panneaux solaires, grâce à des options de financement adaptées. La recherche de partenariats pour la concrétisation de ces projets n'est donc pas à exclure durant ce déplacement à Abu Dhabi.

Des rencontres bilatérales

Au-delà de l'énergie, le déplacement de la délégation malgache prévoit également la recherche de partenariats dans des secteurs stratégiques tels que l'alimentation, la finance, l'eau et la protection de l'environnement. Le colonel Michaël Randrianirina et les membres de son équipe auront des rencontres bilatérales avec différents acteurs et investisseurs émiratis, mais aussi avec d'autres dirigeants présents à ce forum mondial, dans le but de consolider la coopération et d'attirer de nouveaux financements pour des projets structurants.

Cette mission diplomatique et économique intervient près de trois mois après l'accession du colonel Randrianirina à la tête de l'État. À moins de 100 jours de son investiture, le 17 octobre, le Chef de l'État, porté au pouvoir sur fond de revendications sociales centrées sur l'accès à l'eau et à l'électricité, est désormais attendu sur la mise en œuvre de solutions concrètes et durables.

La participation à ce forum constitue une opportunité pour identifier des partenaires internationaux capables de soutenir les initiatives malgaches visant à répondre aux besoins essentiels de la population, tout en renforçant la politique nationale de transition énergétique et de développement durable. Le déplacement à Abu Dhabi s'annonce ainsi comme un moment clé pour le gouvernement, tant pour consolider sa diplomatie économique que pour impulser une dynamique de modernisation et de résilience énergétique sur l'ensemble du territoire national.