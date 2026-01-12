Madagascar: PFL 1ère journée - Cosfa et Cospn démarrent avec assurance

La première journée de la Pure Play Football League se poursuit. Deux matchs ont eu lieu ce dimanche, à Toliara et à Toamasina, marqués par la victoire du Cosfa et du Cospn.

Au ralenti. Deux matchs sur les trois prévus dans le calendrier ont eu lieu ce week-end dans les régions. Ces matchs comptent pour la deuxième partie de la première journée du championnat de Madagascar D1 Élite.

Deux clubs d'Analamanga ont assuré leur entrée à cette entame de la phase de conférence de la Pure Play Football League. Dans la conférence Nord, Cosfa, en déplacement, a défait Tawa Group Boss Club d'Atsinanana (TGBC) sur sa pelouse par 2 buts à 1 dimanche au stade de Barikadimy à Toamasina.

Les deux formations se sont neutralisées durant la première période. Le club champion national en titre de la D2 nationale a de nouveau tenu tête aux Militaires sur le score d'un but partout. Le match de la conférence Sud à Toliara a été une affaire entre deux équipes ayant disputé la Poule des As de D2 Nationale et qui viennent d'accéder au championnat D1 Élite cette saison. Cospn d'Analamanga, habitué et favori sur le site d'Atsimo-Andrefana, a confirmé sa suprématie en battant 1 à 0 Antimo-Record à domicile, au stade Maître Kira à Toliara.

Incertitude

Le derby de Boeny de la conférence Nord entre le Fosa Juniors FC et le Tsaramandroso Formation FC, programmé dimanche au stade Rabemananjara, a été reporté en raison des restrictions sanitaires appliquées dans la région à la suite de l'épidémie de Mpox. Encore à confirmer, le match pourrait être rejoué mercredi prochain. La tenue prochainement des deux autres matchs de la conférence Nord qui ne figuraient pas dans le calendrier de la première journée de ce week-end reste incertaine.

Il s'agit de la rencontre entre AS Fanalamanga d'Alaotra-Mangoro et l'Ajesaia de Bongolava. Les dirigeants de l'AS Fanalamanga avaient demandé le report du match prévu ce week-end. Le club aura jusqu'à ce début de semaine pour confirmer s'il jouera le championnat ou se retirera définitivement de la compétition. Pour le cas du match entre Clinique Zanatany de Sofia et FC Rouge, prévu à Port-Bergé, aucune date n'a encore été fixée. L'organisation attend encore la décision du club de Sofia.