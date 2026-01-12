Sénégal: JOJ Dakar 2026 - Une équipe de chorégraphie chinoise attendue ce lundi à Dakar pour préparer la cérémonie d'ouverture

Dakar — Une équipe de chorégraphie chinoise est attendue ce lundi à Dakar pour accompagner le Comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (COJOJ) dans la préparation de la cérémonie d'ouverture de ce grand évènement sportif que le Sénégal va abriter du 31 octobre au 13 novembre 2026, a appris l'APS de la partie sénégalaise.

"Sur le plan culturel, je me réjouis d'annoncer l'arrivée, le 12 janvier, de l'équipe de chorégraphie chinoise qui accompagnera le COJOJ dans la préparation de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026", a déclaré le coordonnateur du COJOJ, Ibrahima Wade.

En compagnie de l'ambassadeur de Chine Li Zhigang, le coordonnateur du COJOJ assistait à la finale de la deuxième édition du tournoi du "Panda" de la Fédération sénégalaise de badminton, dimanche, au Stade Léopold Sédar Senghor.

Pour Ibrahima Wade, cette collaboration artistique avec les talents sénégalais "incarne pleinement" l'esprit des échanges culturels et humains entre la Chine et l'Afrique.

Il a indiqué que dans le cadre de l'organisation des JOJ Dakar 2026, la coopération entre la République populaire de Chine et la République du Sénégal revêt "une importance stratégique majeure".

"Elle s'inscrit dans la vision portée par le Sommet de Beijing 2024 du Forum sur la Coopération sino-africaine, qui a consacré une communauté d'avenir partagé Chine-Afrique, fondée sur un développement inclusif et bénéfique aux peuples", a expliqué M. Wade.

Le coordonnateur du COJOJ a par ailleurs affirmé que le soutien de la Chine aux Jeux Olympiques de la Jeunesse est à la fois "structurant et durable".

"Il se matérialise notamment par la contribution exemplaire du Comité d'organisation des Jeux asiatiques de Hangzhou (HAGOG), avec le don de plus de 13 000 articles d'équipements sportifs. Cet apport constitue un héritage tangible pour Dakar 2026, allège les contraintes budgétaires et renforce durablement les capacités de nos fédérations sportives nationales", a-t-il souligné.

Selon M. Wade, cette coopération s'étend également à la transformation numérique des Jeux, à travers le partenariat avec Alibaba Cloud, qui permettra à Dakar 2026 de s'inscrire pleinement dans l'ère des Jeux "modernes, innovants et connectés".

"Mais l'héritage le plus précieux demeure la jeunesse. Grâce aux programmes de formation, de stages et de bourses académiques, de nombreux jeunes Sénégalais bénéficient d'un transfert de compétences durable dans le sport, la technologie et les domaines stratégiques de demain", a-t-il poursuivi.

Le Sénégal va accueillir les JOJ, pour la première fois en Afrique, du 31 octobre au 13 novembre 2026.

Selon le comité d'organisation, 2 700 athlètes d'une vingtaine de disciplines sportives sont attendus aux JOJ 2026 dont les épreuves vont se dérouler à Dakar, Diamniadio et Saly.

De nouvelles disciplines comme le breaking (danse urbaine), le baseball à 5, le triathlon ou encore le wushu, figurent au programme des JOJ Dakar 2026.