Madagascar: Présentation de vœux - Malaise au sein du parti TIM

12 Janvier 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Tsilaviny Randriamanga

Les partisans de l'ancien président Marc Ravalomanana se sont retrouvés samedi au Magro Tanjombato pour la cérémonie de présentation de voeux du parti Tiako I Madagasikara (TIM). La mobilisation a rassemblé la majorité des fidèles et collaborateurs du fondateur du parti, mais certaines absences ont particulièrement retenu l'attention. Le député élu dans le district d'Ambatondrazaka, Fidèle Razarapiera, n'a d'ailleurs pas manqué de les relever dans son discours.

« Le fait de soutenir le pouvoir en place ne signifie pas qu'on doive renier notre appartenance au parti TIM. Certains ont peur de s'afficher comme membres du parti », a déclaré Fidèle Razarapiera, samedi, à Tanjombato.

Sans citer directement les personnes concernées, il semble faire allusion aux membres du parti qui se trouvent actuellement au sein du pouvoir et qui, officieusement, ont décidé de snober ce rendez-vous réunissant les partisans du TIM. Parmi les grands absents figuraient notamment deux anciennes élues municipales sous l'étiquette Firaisankina et membres du TIM : Clémence Raharinirina, actuellement gouverneure par intérim de la région Analamanga, et Lily Rafaralahy, ministre du Tourisme et de l'Artisanat.

À leurs côtés, Hanitra Razafimanantsoa, ministre d'État auprès de la Présidence chargée de la Refondation, n'a également pas pris part à la cérémonie, alors qu'elle est traditionnellement considérée comme l'une des figures les plus loyales du TIM.

Ni les concernés ni le bureau politique du parti n'ont toutefois donné de précisions sur les raisons de leur absence. En tout cas, ce malaise était d éjà observé à travers le discours de Marc Ravalomanana lors d'une rencontre avec les partisans du parti à Bel'Air au mois de novembre, au cours duquel il a déclaré qu'« il n'existe aucun ministre TIM au sein du gouvernement ».

